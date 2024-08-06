Дилеры в панике: продажи новых машин могут снизиться почти до нуля

Минфин и Минпромторг, как известно, запланировали пошаговую ежегодную индексацию ставок утильсбора на автомобили с 1 октября 2024-ого по 2030 год включительно. При этом основная нагрузка ляжет на бизнес именно в первый год (75%-80% от общей индексации). Далее к этому «налогу» ежегодно будет добавляться еще около 10%.

При этом суммы, поступающие в казну от утильсбора, впечатляют уже сейчас. Так, например, в 2023-ем было собрано 659 млрд. рублей, в этом ожидается уже 967 млрд. Денежки, что пойдут в бюджет после окончания операции «Индексация», пока лучше даже не считать. Совершенно понятно, что в данной ситуации сильно обеспокоены автодилеры. В том числе тем, что после полной индексации ставок возможно снижение покупательской способности до 5%.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры (РОАД)», представляющая интересы более полутора тысяч ДЦ по всей стране, направила в профильные министерства письмо, в котором попросила ответить на ряд важных для отрасли вопросов.

В том числе, куда именно направляются средства, поступившие от утилизационного сбора. В ведомствах подтвердили получение письма, однако вместо конкретного ответа пока дали отписку. «Обращение будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом», — цитирует РБК ответ Минпромторга.