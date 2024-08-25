Китайские новости: российских автомобилистов ждут серьезные проблемы

Премьер Госсовета КНР Ли Цян намедни впервые посетил Первопрестольную, но уже в третий раз лично встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Большинство договоренностей, как водится, осталось за закрытыми дверями, но отзвуки непростых переговоров начинают тихонько расползаться по Сети. И оптимизма в них мало. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сразу по прибытии в Москву, г-н Ли Цян продемонстрировал блестящие навыки дипломатии, политического мастерства и восточной хитрости: горячие слова о вековой дружбе России и Китая, «консенсус глав обоих государств», «укрепление взаимовыгодного сотрудничества». Красиво, ярко, никаких подробностей. А они, подробности, явно были.

За тяжелыми дверями самых высоких кабинетов явно достигнуты некие договоренности: глобальные, государственные, которые в итоге обязательно скажутся на жизни граждан по меньшей мере одной из стран-участниц диалога. А на российских автовладельцах, третий год в промышленных масштабах осваивающих китайские автомобили, так точно скажутся. И комментарии высоких чиновников, прозвучавшие после визита Ли Цяна — тому подтверждение.

Во-первых, внезапно высказался глава Ростеха Сергей Чемезов. Он хотя и поблагодарил китайских коллег за оперативное насыщение российского рынка новыми автомобилями после ухода иминитых брендов, но подтвердил, что рынок насыщен, пора и честь знать. Читай, вводить государственное регулирование импорта готовых машин из Китая.

Фото globallookpress.com

Как только мы введем некие заградительные меры, дополнительные пошлины и прочие «рогатки», которые теоретически должны вызвать интерес китайских брендов к обустройству сборочных производств в России, цены тут же рванут в космос, снизится и без того посредственный спрос, а многие автостроители из Поднебесной тут же потеряют интерес к нашему рынку. Что делать тем, кто уже купил машину — большой вопрос.

Далее из Совета Федерации просочилось предложение разрешить официальным дилерам отказывать в гарантии тем, кто ремонтировал свой автомобиль неоригинальными запчастями. Аналогами. Какие «ящики Пандоры» такое решение, если оно будет принято, откроет для различных спекуляций — даже представить себе сложно.

Любой дилер любой марки сможет отказывать в гарантийном обслуживании, мотивируя свое решение официальной бумагой. Автокупцы даже разбираться не будут. Ну, вернее, бесплатно не будут — коррупция в ремонтной зоне достигнет невиданных ранее высот. Учитывая многочисленные проблемы с новыми китайскими автомобилями, захлестнувшие российские форумы и чаты, сложно не найти интересанта этой законодательной инициативы.

Сюда же стоит приложить и сложности с платежами, которые наверняка обсуждались премьер-министрами двух стран: провести оплату за готовую продукцию из России в Китай очень сложно, приходится искать обходные пути и платить посредникам. Да и визовые вопросы, наверняка, не остались в стороне: для поездки в Китай, будь-то бизнес или отдых, россиянам все еще нужна виза. Одним словом, насыщенная выдалась у господина Ли Цяна поездочка. Дай Бог, чтобы продуктивная.