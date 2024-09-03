Чип в помощь: грозит ли российскому автопрому новый дефицит микросхем

В 2021 году автомобильные компании всего мира, не без труда пережившие связанные с пандемией «ковида» ограничения, оказались перед лицом новой проблемы — нехватки электронных чипов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какова ситуация в этой сфере сейчас, и не грозит ли ее повторение российским автостроителям, учитывая реалии санкционного противостояния.

Доля микросхем отечественного производства на российском рынке пока остается незначительной, отмечают в ГК «АвтоСпецЦентр». Но микрочипы и другие необходимые компоненты для автомобилей без особых проблем, несмотря на санкции, закупаются за рубежом, преимущественно, понятное дело, в Китае.

Как, впрочем, и сами транспортные средства, полностью укомплектованные всем необходимым. В свою очередь, сейчас на крупнейших автомобильных рынках планеты (и в КНР, и в ЕС, и в США) нет значительного дефицита чипов, как и других компонентов, что мы прекрасно видим на росте продаж новых машин.

Наблюдавшийся в 2021-2022 годах дефицит микросхем, из-за которого мировой автопром выпустил на 4 млн. авто меньше, чем было запланировано, завершился в 2023 году. И как замечают специалисты ГК «Автодом», в 2024 году к производителям микросхем для автомобильной промышленности кроме известных Qualcomm и Nvidia, добавилась компания Intel, к разработкам которой уже проявил интерес даже Zeekr — продвинутый премиальный электромобильный суббренд Geely.

Фото globallookpress.com

Предпосылок для очередного дефицита микросхем и для зарубежного, и для отечественного автопрома в ближайшем будущем нет, полагают и специалисты компании «АвтоСпецЦентр».

Логистические цепочки у российских автопроизводителей налажены, а внешние ограничения не особо влияют на объемы поставок. При этом и российские власти планируют наладить серийный выпуск отечественных микросхем уже к началу 2025 года.

В «Автодоме» уточняют, что сегодня локализация в России автоэлектроники в таких системах, как ABS/ESC, составляет 25%. Остальное импортируется из Китая. В планах Фонда развития промышленности (ФРП) в ближайшее время увеличить степень локализации ABS/ESC до 55%. Иными словами, процесс создания собственной элементной базы идет достаточно высокими темпами.

В частности, в марте 2024 года в экономической зоне «Технополис Москва» запущена линия, рассчитанная на выпуск 18 млн. микросхем и чип-модулей в год. В рамках импортозамещения для производителей электроники предусмотрено субсидирование НИОКР и комплекс мер поддержки, нацеленный на нейтрализацию негативного влияния высокой ключевой ставки ЦБ.

Фото globallookpress.com

Таким образом, сейчас нет признаков нехватки автомобильных микрочипов. Другой вопрос — будет ли налажено в России их массовое производство к началу 2025 года, как это запланировано. Очевидно, что успех в решении этой задачи зависит не в последнюю очередь от государственной поддержки профильных предприятий в условиях дорогостоящих кредитов.