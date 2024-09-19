LADA Niva получит 1,8-литровый двигатель

Новый силовой агрегат для LADA Niva должен появиться на товарных машинах в 2025 году. Скорее всего, речь идет о моторе Vesta, который дефорсируют для «Нивы» с 122 до 90 л. с. Кроме того, инженеры АВТОВАЗАа сделают его работу стабильнее в диапазоне более 1500 об/мин.

О новом двигателе для LADA Niva рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов в беседе с РБК. Какая именно версия отечественного внедорожника получит 1,8-литровый агрегат, пока не уточняется. Возможно, им оснастят и Niva Legend, и Niva Travel.

К концу нынешнего года тольяттинский автогигант собирается выпустить первые спортивные экземпляры Niva. По словам г-на Соколова, автомобили линейки Sport и Sportline создаются, чтобы привлечь более молодых покупателей. При этом президент компании отметил, что за последние два года аудитория бренда помолодела с 45 до 42 лет.

Lada Niva Sport поставят на конвейер в конце 2024-го, модель получит 1,6-литровый двигатель мощностью 118 л. с. Он достанется внедорожнику от LADA Granta. Напомним, сейчас LADA Niva Legend и Niva Travel оснащаются 83-сильным бензиновым мотором объемом 1,7 л, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой».