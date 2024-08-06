LADA Vesta Sportline и Niva Sport: новые цвета и модифицированная подвеска

Автомобили LADA по-прежнему остаются в лидерах продаж на отечественном рынке: только в июле этого года продано 35 619 авто бренда. Хотя некоторые версии даже популярных моделей марки особым спросом не пользуются. Что, впрочем, совершенно не мешает производителю анонсировать их грядущие обновления. Речь, в частности, идет о LADA Vesta Sportline и Niva Sport.

Напомним, что спортивная «Веста» поступила в продажу в конце прошлого года. Ее основными отличиями от стока стал мощный двигатель (1,6 л, 118 л. с), усиленные тормоза и заниженная подвеска.

Однако в связи с корпоративным отпуском, в который вместе с АВТОВАЗом ушла и ее дочерняя компания LADA Sport, производство Vesta Sportline было приостановлено. Но уже в середине августа его возобновят. И даже больше того: углубят и расширят. Так, по сообщению ресурса «Avtograd News», к основным цветам «спортсменки» добавятся три новых металлических оттенка — «Борнео», «Платина» и «Кориандр».

Кроме того, в это же время ожидается и старт предсерийной сборки внедорожника LADA Niva Sport. Эту модель вооружат двигателем объемом 1,6 л мощностью 122 л.с. Подвеска и тормоза новинки будут значительно модифицированы и усилены.