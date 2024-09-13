Фотографии первых LADA Aura на конвейере АВТОВАЗа появились в Сети

Снимок с производственной площадки опубликовал в своем телеграм-канале клуб любителей автомобилей ТагАЗ. В паблике утверждают, что кадр сделан членом клуба в пятницу, 13 сентября.
Сообщается, что осенью этого года для LADA Aura расширят цветовую палитру окраски кузовов. Согласно предварительной информации, россиянам предложат синий колер, а в 2025 году планируется добавить красный. Возможно, от версии Sport появится серый «тайфун».
LADA Aura является удлиненным седаном, который построен на базе LADA Vesta. Его главная особенность — дополнительные 25 см свободного пространства для пассажиров заднего ряда. Четырехдверка позиционируется как отечественная модель для чиновников, ориентированная на госзаказ. Новинку также можно рассматривать в качестве такси комфорт-класса.
До конца 2024 года АВТОВАЗ планирует выпустить около трех тысяч LADA Aura. Автомобиль должен получить 122-сильный мотор, который сочетается с вариатором.