Фотографии первых LADA Aura на конвейере АВТОВАЗа появились в Сети

Если верить фотошпионам, на главном конвейере АВТОВАЗа начали выпускать LADA Aura. В кадр попали рабочие завода и кузова автомобилей без дверей и колес.

Это можно считать доказательством того, что тольяттинский автогигант начал серийную сборку

Снимок с производственной площадки опубликовал в своем телеграм-канале клуб любителей автомобилей ТагАЗ. В паблике утверждают, что кадр сделан членом клуба в пятницу, 13 сентября.

Сообщается, что осенью этого года для LADA Aura расширят цветовую палитру окраски кузовов. Согласно предварительной информации, россиянам предложат синий колер, а в 2025 году планируется добавить красный. Возможно, от версии Sport появится серый «тайфун».

LADA Aura является удлиненным седаном, который построен на базе LADA Vesta. Его главная особенность — дополнительные 25 см свободного пространства для пассажиров заднего ряда. Четырехдверка позиционируется как отечественная модель для чиновников, ориентированная на госзаказ. Новинку также можно рассматривать в качестве такси комфорт-класса.

До конца 2024 года АВТОВАЗ планирует выпустить около трех тысяч LADA Aura. Автомобиль должен получить 122-сильный мотор, который сочетается с вариатором.