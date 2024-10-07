АВТОВАЗ собрал LADA Niva Legend с новым двигателем

В качестве эксперимента тольяттинский автогигант собрал на прошлой неделе LADA Niva Legend c новым силовым агрегатом. Российский внедорожник получил под капот 1,6-литровый «атмосферник» 11182, выдающий 90 л.с. Еще два подобных автомобиля уже выпустили, сейчас они проходят дорожные испытания.

Об очередном тестовом экземпляре LADA Niva Legend с новым мотором сообщил паблик Avtograd News на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам руководителя АВТОВАЗа Максима Соколова, предприятие собирается оснащать семейство Niva более современными моторами в следующем году.

Ранее планировалось, что LADA Niva получит 1,8-литровый двигатель в 2025-м. Он может достаться «Ниве» от родственной «Весты». Ожидается, что ее мотор дефорсируют для внедорожника со 122 до 90 л.с. Плюс инженеры планировали стабилизировать работу агрегата в диапазоне более 1500 об/мин. Какая именно версия отечественного внедорожника получит 1,8-литровый двигатель, пока не уточняется. Возможно, он достанется и Niva Legend, и Niva Travel.

Также портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Legend снова почернела. Внедорожник получил старый-новый колер, эмаль носит эффектное название «Черная пантера».