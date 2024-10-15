Какие опции комфорта никогда не появятся у LADA Aura

Не сказать, чтобы появления в линейке АВТОВАЗа удлиненного бизнес-седана моторизованные россияне ждали с горячим нетерпением. Скорее — с равнодушием. А вот властная элита страны — напротив: ей подобный автомобиль в гаражах различных министерств-ведомств и управленческих структурах был ой как необходим!

Хотя бы из соображений бюджетности, не говоря уж о патриотизме. И особенно актуальным этот вопрос стал накануне и сразу после введения новых ставок утильсбора. Ведь в итоге китайские авто очень скоро подорожают, а некоторые марки и модели так и вовсе покинут наш рынок. И на чем прикажете возить разнообразные по степени величия чиновничьи задницы?

Короче говоря, недооценить — как, впрочем, и переоценить — появление «Ауры», чьи продажи, напомним, стартуют уже в ноябре, сложно. Однако спешка, сопровождавшая подготовку модели к серийному выпуску, сыграла с ней злую шутку. В частности, машина уже вряд ли получит ряд опций, которыми априори должны быть оснащены представительские транспортные средства.

В частности, конструкция кузова не позволяет организовать в салоне полноценный — с собственным блоком управления — климат-контроль для задних пассажиров. Тут даже удобно настраиваемые дефлекторы обдува поставить некуда. В итоге «погодой» управляет только водитель, а сопла кондиционера направлены строго в ноги седоков. Летом им может быть слишком жарко, зимой — довольно прохладно.

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Также в Aura вряд ли появится люк: слишком сложная конструкция, тяжело встающая в модель. Заводчане пытались обойтись монохромной крышей, но несмотря на то, что смотрелась она довольно эффектно, ходовые испытания показали ее непрактичность. И слишком много солнца она пропускала в салон, и мельканием ночных фонарей раздражала и шофера, и седоков.

А вот такие «фишки», как дополнительный USB-порт у заднего дивана и доводчики стекол на массивных задних дверях, могут пополнить список опций уже в следующем году. Кроме того, высока вероятность, что в «Ауру» установят и откидные столики, за которыми уважаемые люди смогут работать.

Что же касается силового агрегата, то, как уже писал портал «АвтоВзгляд», его глубокая модернизация сейчас в Тольятти только обсуждается, и окончательное решение о его необходимости еще не принято. Пока же под капотом бизнес-седана трудится 1,8-литровый двигатель от Vesta мощностью в 122 л.с.