Названы сроки появления минивэна Sollers в России

В следующем году компания Sollers расширит свою модельную линейку двумя новыми автомобилями разных сегментов. У российского производителя появятся минивэн RF8 и фургон М3. Первый начнут собирать в 2025-ом, второй — в конце 2024-го.

О сроках появления новинок на конвейере сообщают «Ведомости», ссылаясь на материалы самого «Соллерса». Китайским «донором» будущего минивэна является JAC Refine RF8. В случае «отечественного» фургона такая же история, его построят на основе JAC M3.

У нас будут делать самую простую модификацию «однообъемника». Он получит под капот 224-сильный двухлитровый двигатель. Переключением передач будет заведовать автоматическая трансмиссия. Габаритная длина ТС составит 5800 мм, компоновка салона — трехрядная. Он вмещает семь пассажиров.

Напомним, что со своими шильдиками Sollers выпускает коммерческую технику на основе JAC с конца 2022 года. Тогда же на конвейер встали грузовички Argo и Atlant. Накануне портал «АвтоВзгляд» сообщал о начале приема заказов на новые грузовики Sollers TR. В семейство очередных обрусевших «китайцев» вошли пять моделей.