Начался прием заказов на новые грузовики Sollers TR

Компания «Соллерс» предлагает покупателям автомобили полной массой от 3,5 до 18 т с разной длиной и типами надстроек. Новинки поставят на конвейер бывшего завода Isuzu в Ульяновске. Среди них TR35, чья полная масса составляет 3,5 т, TR50 — 5 т, TR80 — 8 т, а также двенадцатитонник TR120 и TR180 (18 тонн).

Начальная цена Sollers TR35/TR50 и TR80 составляет 4,4 млн. и 5,15 млн. рублей соответственно. Прайс на Sollers TR120 стартует от отметки 6 млн. руб., Sollers TR180 обойдется покупателям минимум в 9 млн.

Линейка Sollers TR получила стандартные кузова. В том числе бортовые с тентом и без, промтоварные и изотермические, которые можно оснащать холодильным оборудованием. В числе специальных надстроек доступны эвакуатор, кран-манипулятор, автогидроподъемник и так далее.

У нового семейства грузовиков «Соллерс» бескапотная компоновка. К их плюсам можно отнести систему крупных зеркал и большое остекление кабин. В список стандартного оборудования входят системы ABS и ESP, камера заднего вида, предпусковой подогреватель и кондиционер. Руль регулируется в двух направлениях, кресло водителя получило пневмоподвеску и электрический обогрев, последнее распространяется и на боковые зеркала. На борту имеется круиз-контроль, мультимедийным комплексом можно управлять с помощью клавиш на руле.

Напомним, в начале сентября «Соллерс» в краткосрочной перспективе собирался пополнить свой модельный ряд пикапами-гибридами. Спрос на подобные модели простимулируют власти.