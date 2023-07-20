Битва полуторок: «Газель Next» против Sollers Argo

Никогда такого не было, и вот опять: основа основ, малый бизнес, которому по силам поднять и провернуть маховик любой экономики, остался без колес. На чем, спрашивается, везти россиянам продукты, одежду и предметы широкого потребления? Ответ можно найти в конце девяностых и начале двухтысячных: есть «Газель» и есть все остальные. В роли же главного конкурента нижегородцам выступает весьма амбициозный, очень востребованный грузовик самого малого формфактора Sollers Argo, собираемый в Татарстане на бывших мощностях Ford. С него-то, пожалуй, и начнем.

Argo построен на раме, существует в варианте полной массой до 3,5 тонн, но специально для мегаполисов есть и облегченный до 2,5 тонн, который не боится даже столичного «грузового каркаса». Грузовик компактен, весьма и весьма неплох в формате узких и заставленных машинами дворов, но с ежедневными бытовыми вопросами однозначно справится. Грузовой отсек — 3,27 м на 1,7м, да еще 1,8 м в высоту. Более чем для городской логистики.

Сохранена полностью азиатская причуда — разные размеры колес: передние пятнадцатые, задние тринадцатые, сдвоенные. Это решение принято, дабы понизить погрузочную высоту, но имеет и обратную сторону медали: следить и возить с собой предстоит сразу две запаски, которые будут висеть под брюхом в заднем свесе рамы (или просто валяться в кузове, если водителю будет лень заморачиваться с их поочередным подвешиванием).

Кабина заявлена трехместной, но далеко не для обладателей «широкой кости». Более того, третьему предстоит размещаться предельно компактно, иначе водителю передачу не переключить. Практически не нашлось места и для многочисленных кармашков, полок, отделов и отделений для документации, которой у логиста всегда в избытке. Разве что на посадочное место горой свалить и надеяться, что по салону не разлетится. Отделка скромна даже по «комтрансовским» меркам, архаична и скудна: простые шкалы приборов, крутилочки, кондиционер.