Стало известно, когда все российские автомобили получат ABS и ESP

Минпромторг РФ предложил вернуть норму об обязательной установке антиблокировочной тормозной системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP) на все новые автомобили, которые производятся в России. Власти хотят сделать продукцию нашего автопрома безопаснее уже с 1 января следующего года.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. В рамках постановления Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 предложение Минпромторга предусматривает практически полный возврат к техрегламенту, действовавшему до весны 2022 года. С тех пор наши автопроизводители сами смогли выпускать критически важные детали для машин, либо наладили цепочки поставок из-за рубежа, на которые не влияют антироссийские санкции.

Обязательное наличие ABS и ESP согласовали с основной массой российских автостроителей, учитывая их технические возможности. Минпромторг собирается ужесточать свои требования к производству авто поэтапно, отдельные положения техрегламента могут продлить до 30 июня 2025 года. Но это не касается устройств вызова экстренных служб, систем ДВС, а также норм снижения токсичности и защиты пешеходов.

Напомним, в течение полугода у нас планируют наладить производство систем ABS и ESP на бывшем заводе Bosch в Самаре.