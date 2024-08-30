LADA Vesta с ESP и новыми опциями признали пожароопасными

Сразу после возвращения из корпоративного отпуска АВТОВАЗ наладил серийное производство LADA Vesta с ESP, ABS и кучей других небесполезных опций. Предполагалось, что в продаже такие автомобили появятся в сентябре, но велика вероятность, что запуск отложат — потому что машины признали пожароопасными.

О проблемах, внезапно настигнувших АВТОВАЗ, сообщил паблик Avtograd news в социальной сети VK. По данным редакции, которая частенько делится инсайдерской информацией с широкой аудиторией, после начала серийного производства у «Вест» с возвращенными и новыми опциями некорректно работает программное обеспечение, из-за чего при снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание машины. И такой случай, как говорят в сообществе, уже был.

— В связи с этим все автомобили Vesta, сходящие с конвейера, временно будут складировать на территории старого трека. После выяснения причин неисправности и их устранения машины начнут отгружать дилерам. До конца этих мероприятий автомобили, собираемые на конвейере, будут выставлять в отстойник, — пишут в группе.

Напомним, что в августе LADA Vesta вернула себе систему курсовой устойчивости, противозаносную и противобуксовочную системы, ассистента при трогании на уклоне, боковые подушки безопасности, датчики дождя и освещенности, обогрев передних сидений, камеру заднего вида, электроскладывание боковых зеркал. Кроме того, в базовой версии флагмана впервые появились передние парктроники, мониторинг мертвых зон, а также светодиодные противотуманки, подсвечивающие повороты.