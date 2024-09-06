Бывший завод Bosch в Самаре перезапустят

На бывшем предприятии «Роберт Бош Самара» идет монтаж необходимого оборудования для запуска площадки. Она получила название «НАМИ инновационные компоненты».

В течение полугода там планируют наладить производство ABS и ESC

С прошлого года завод в Самаре, которым владела компания Bosch, принадлежит ФГУП «НАМИ». В июне 2023-го заключили сделку по приобретению 100% долей предприятия. О его перезапуске рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), сообщает ТАСС.

В Центре испытаний «НАМИ» вместе с отечественными автопроизводителями уже проводится настройка программного обеспечения антиблокировочной тормозной системы (ABS) и системы электронной курсовой устойчивости (ESC).

Ранее сообщалось, что производство систем ABS и ESC на заводе в Самаре возобновят в 2024 году, а в 2025-м он должен выйти на проектные мощности.

На предприятии «Роберт Бош Самара» работали 107 сотрудников. В НАМИ обещали сохранить их рабочие места при реорганизации.