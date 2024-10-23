Многие китайские автомобили таят в себе «изюминку», о которой не принято говорить в торговом зале. Обычно это неприятные, но безвредные недоработки — те, что со временем устраняют в рамках отзывной кампании. Однако порой встречаются машины и с крайне опасными «недомоганиями»: от них стоит держаться как можно дальше. Причем и в переносном, и в прямом смысле. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Уже два года россияне обживаются в мире новых автомобильных брендов — китайских. Некоторые знакомые, но большинство — в новинку: еще несколько лет назад ни о каких Kaiyi, Livan и прочих «ГАКах» мы и слыхом не слыхивали. Однако же сегодня таких автомобилей на дорогах море, они постепенно замещают отбывших в безвременье «корейцев», «японцев», «американцев» и «европейцев».

В общем и целом уже есть понимание, как и с чем их «едят», почем фунт китайского лиха и где искать «изюм». Но ассортимент широк, а новички словно стараются перещеголять друг друга в фатальности поломок. Вот GAC, например, из всех возможных вариантов отчего-то начал гореть.

Фото: АвтоВзгляд

GAC из Гуанчжоу — один из немногих автомобильных брендов Поднебесной, который уважаем и в самом Китае. И есть за что: и дизайн, и отделка, и ходовые характеристики этого уважения достойны. Даже в России, несмотря на далеко не самое агрессивное продвижение, продажи растут. А с ними — и число не самых благозвучных новостей. Всего за одно лето произошло минимум три случая возгорания совсем еще новых автомобилей, в которых, что удивительно, не было никаких доработок: ни газа, ни музыки, ничего подобного.

Первым на ровном месте полыхнул красавец-кроссовер GS8: пламя объяло подкапотное пространство и водительскую дверь, поэтому пилот получил серьезные ожоги. Тушили долго, но благо дело было на въезде к заправке: быстро прибежали сотрудники АЗС и помогли. В результате моторный отсек выгорел полностью, хотя машине было около полугода, и она недавно прошла ТО у официального дилера. Обращение в представительство привело к экспертизе, в результате которой причиной возгорания назвали некий предмет, оказавшийся в районе катализатора. Что это было, история умалчивает, но в выплате пострадавшему отказали.

Вторым «взорвал» информационное пространства GAC GS5, который загорелся в Саратове. Огонь потушили оперативно, никто не пострадал. Изначально причиной считалась протечка топлива, однако после экспертизы истинным виновником признали «птичье гнездо» — автомобиль был оформлен на юрлицо и некоторое время простоял на парковке без движения.

Фото: АвтоВзгляд

В третьем случае пожар охватил еще один GS8: кроссовер загорелся прямо во время движения под Краснодаром. Водитель был быстр и смел, так что успел не только выскочить, но и оперативно принять меры — машину удалось потушить. И снова тот же анамнез: никаких доработок, автомобиль совсем недавно прошел обслуживание у «официала». Причина его возгорания пока неизвестна, машина находится у дилера.

Три вспыхнувших автомобиля при минимальном на данный момент парке в России — тенденция, и разбираться в ней предстоит официальному дистрибьютору. Росстандарт уже инициировал проверку продукции GAC на безопасность — результаты ожидаем и будем надеяться, что проблему найдут и в кратчайшие сроки решат.

Конечно, гнезда и «предметы» — это любопытно, но что-то подсказывает, что дело отнюдь не в них. А это уже совсем несерьезно — особенно учитывая тот факт, что GAC позиционирует себя как производителя премиальных автомобилей и просит, скажем, за GS8 от 3,9 млн рублей.