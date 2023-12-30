Что будет с «китайцем» через год эксплуатации: тест-драйв GAC GN8 с огромным пробегом

Более ста семидесяти тысяч китайских автомобилей, скопившихся на дилерских складах к концу 2023-го — это не история про переизбыток, ведь наш авторынок далек от насыщения. Скорее, эта новость про оценку россиянами «поднебесного» автопрома: то ли его поделки слишком дороги, то ли нет уверенности в надежности и долговечности вложения в восточные самобеглые коляски. А ведь машина в России — это семейная инвестиция на годы. Особенно сейчас, когда самая дешевая LADAостановилась на расстоянии миллиметра от миллиона, а средняя цена нового автомобиля — около трех млн. «дерева». Какие уж тут ТС «на пару-тройку лет»?
Многи ли россияне готовы отдать сумасшедшие деньги исключительно на основании визуального эффекта, который у машин из КНР давно уже на высоте? А может, действительно проще заплатить те самые четыре миллиона за старика Pajero, привезенного по параллельному импорту? С ним хотя бы все понятно — свои 15 лет отъездит, к бабке не ходи.
Итого, имеем: мы не знаем, как поведут себя «китайцы» со временем и с пробегом. Можем только догадываться. Но так ли они плохи? Или это все наговоры из-за гаражей, без почвы под ногами, ведь, скажем, любимые соотечественниками корейцы тоже звезды с неба начали хватать не сразу. Отзывы в интернете разные, но мы-то знаем: каждый кулик хвалит свое болото. Ругать собственность у нас не принято, как и рассказывать об ошибках.
Проще говоря, ключ проблемы кроется в отсутствии реального живого опыта эксплуатации и ремонта китайских машин, а также в полном непонимании какой сервис им потребуется через 10–20–50—100 тысяч километров. И так — не только у простых водителей, у всех! Поэтому появившуюся возможность познакомиться с GAC GN8 со столь впечатляющими достижениями на одометре упускать было нельзя.
Итак, некогда роскошный, богатый и максимально близкий по компоновке и оснащению к японскому собрату микроавтобус, созданный в Гуанчжоу. О нем уже сказано немало, повторятся смысла не имеет. Нас интересуют не его ТТХ и динамические возможности, а то, что уже отвалилось. Обозначим лишь основные параметры конкретного автомобиля: двухлитровый бензиновый турбомотор, классический «автомат», монопривод и стремящийся к 90 000 км пробег.
Начнем, пожалуй, с визуального осмотра: за суровые два года безостановочных тест-драйвов, мишура с машины облетела. Обломаны пластиковые накладки, где-то что-то уже трется о пластик, видны царапины и сколы. Еще бы, почти сотня у «журов» — это как 300—350 тысяч в нормальном режиме эксплуатации. Удивляет другое: ржавчины на машине нет от слова совсем. Ни одного рыжего скола или царапинки! С таким пробегом богом мазанный «японец» уже бы расцвел.
Наш GAC уже стар и вот-вот обновится, поэтому дизайн интерьера — старая «Тойота». Самый востребованный, удобный и любимый в народе формат, одним словом. Мягкая приборка, понятное расположение кнопок, толстый ухватистый руль. Кстати, о пчелках: «баранка» особо не затерлась, чего нельзя сказать, например, о божественной Camry, которая к такому пробегу уже будет блистать залысинами на штурвале.
А вот кресла жизнь крепко потрепала, «кожа молодого дермантина» вытерта и потрескалась. Причем не только на самом «востребованном» водительском месте, но и на роскошных «тронах» с атаманками на втором ряду. Светлый ковер превратился в серую и грязную тряпку, на пластике сонмы царапин. Машина виды повидала, но никаких тотальных повреждений нет, ездить можно смело, даже в салон пригласить не стыдно. Львиная доля всех этих «невзгод» решит глубокий детейлинг. А вот за пластик китайцам надо, конечно, «погрозить кулачком»: хрупкий и очень подверженный внешним воздействиям.
Ключевая беда кроется в электронике: приборка горит ошибками, как новогодняя елка, и ошибки все — неприятные, одна другой хуже. Например, с датчиками давления пришлось побороться, перебортировав и промыв устройство, несколько раз выставляя давление. Но в конечном итоге морока дала результат — ошибка погасла. Чего не скажешь о вечно горящей пиктограмме неисправности адаптивного круиз-контроля и сопутствующих ему систем активной безопасности: дело, безусловно, в центральном блоке, стоимость которого всегда сводила сума.
Например, на Mitsubishi Pajero Sport аналогичная деталь прямо сейчас обойдется в 450 000 рублей. Уже не работает самая нужная задняя камера, а круговой обзор временами хандрит, включаясь по настроению. Периодически перезапускается мультимедийная система, а после серьезной кочки «яблоко» требует повторного подключения. Вроде мелочи, ничего криминального, но неприятно.
Естественно, хотелось взглянуть на состояния днища и подвески, которая, к слову, вообще не вызывала нареканий. Конечно, поменяли, ну кто ж даст такой повод для разведения интернет-спора! Но подъемник все расставил по своим местам: подвески у машины — «родные», гаечный ключ болтов не касался. Как водится, покачали монтировкой, полазали с фонариком: мотор и коробка сухие, подтеков нет, амортизаторы тоже более чем живые и даже сайлент-блоки еще не растрескались. Вот ведь! А вы говорите, что дороги у нас плохие.
Отдельного абзаца достойно состояние днища: машина за два года в Москве, со всеми столичными солями и реагентами, не покрылась ржой. Честно говоря, владелец и отчаянный поклонник японских автомобилей смотрит на этот результат с грустью и завистью. Восхитительный Accord и непревзойденный Pajero таким похвастаться не могут. А ведь оба — не российской сборки, на которую у нас принято вешать всех собак.
Подводя итог увиденного, услышанного от механиков и прочувствованного на собственной шкуре, хочется сказать следующее. Во-первых, не надо всех под одну гребенку, все «китайцы» очень разные, а общего у них — страна изготовления. Так у нас и родную «Ладушку» можно в один ряд с «Аурусом» поставить. Второе — проблематика китайских машин. Сложности будут не в подвеске или железе, а именно в электронике. А это, как известно, самое сложное и дорогое в любом автомобиле. Один только поиск проблемы может стоить десятки тысяч.
И напоследок самое важное: в России пока нет специалистов, способных оперативно решать проблемы машин из Поднебесной. Проблемы есть, а специалистов — нет. С учетом скорости китайского конвейера, на котором новая модель появляется раз в год, а старая тут же уходит в небытие или появляется под другим брендом, обслуживать такой транспорт будет очень сложно. А самостоятельно, своими руками покупая запчасти и расходники — вдвойне. Так что ключевой вопрос к китайским машинам стоит не в том, доедет ли она до двухсот, скажем, тысяч километров, а можно ли будет ее отремонтировать через пару лет. Не обслужить, а именно отремонтировать. А через пять лет? И ответа на этот вопрос у нас пока нет. А у вас?