Что будет с «китайцем» через год эксплуатации: тест-драйв GAC GN8 с огромным пробегом

Более ста семидесяти тысяч китайских автомобилей, скопившихся на дилерских складах к концу 2023-го — это не история про переизбыток, ведь наш авторынок далек от насыщения. Скорее, эта новость про оценку россиянами «поднебесного» автопрома: то ли его поделки слишком дороги, то ли нет уверенности в надежности и долговечности вложения в восточные самобеглые коляски. А ведь машина в России — это семейная инвестиция на годы. Особенно сейчас, когда самая дешевая LADAостановилась на расстоянии миллиметра от миллиона, а средняя цена нового автомобиля — около трех млн. «дерева». Какие уж тут ТС «на пару-тройку лет»?

Многи ли россияне готовы отдать сумасшедшие деньги исключительно на основании визуального эффекта, который у машин из КНР давно уже на высоте? А может, действительно проще заплатить те самые четыре миллиона за старика Pajero, привезенного по параллельному импорту? С ним хотя бы все понятно — свои 15 лет отъездит, к бабке не ходи.

Итого, имеем: мы не знаем, как поведут себя «китайцы» со временем и с пробегом. Можем только догадываться. Но так ли они плохи? Или это все наговоры из-за гаражей, без почвы под ногами, ведь, скажем, любимые соотечественниками корейцы тоже звезды с неба начали хватать не сразу. Отзывы в интернете разные, но мы-то знаем: каждый кулик хвалит свое болото. Ругать собственность у нас не принято, как и рассказывать об ошибках.