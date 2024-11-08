Ростех хочет построить в России завод с автопроизводителем из Китая

Госкорпорация Ростех может построить новый современный завод в нашей стране вместе с крупным китайским автопроизводителем. Каким именно — пока неизвестно. Площадку планируют разместить либо в Подмосковье, либо в Сибири — сейчас идет процесс выбора локации. Недавно представители российской корпорации вернулись из командировки в Поднебесную.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление главы Ростеха Сергея Чемезова. Он пообщался со студентами МАИ в рамках пятого всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства».

По словам Чемезова, делегация Ростеха посетила в Китае завод крупной автомобилестроительной компании. На предприятии организовано передовое производство, задействовано больше тысячи роботов. В цехах почти нет людей. В ходе визита был заключен договор о том, что «поднебесные» эксперты помогут построить завод такого же уровня в России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на конвейер завода «ПСМА Рус» в Калуге встанет китайский кроссовер Haval M6. Производство наладят по полному циклу.