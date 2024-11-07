Экономист Никита Кричевский: отечественный автопром ведет себя, как ребенок

Цены на авто ползут вверх, растет стоимость кредитов, повышаются ставки утильсбора, а курс доллара может обновить исторический максимум. Понятно, что ничего хорошего российского авторынку это не сулит. Но на самом деле это даже не главное. Спрос на новые машины будет, деньги тоже найдутся, уверен доктор экономических наук Никита КРИЧЕВСКИЙ. В эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» он рассказал, в чем настоящая проблема российского автопрома.

— Никита Александрович, недавно прозвучал прогноз, согласно которому курс доллара до конца года может превысить 100 рублей. Что если доллар закрепится на таком уровне? И еще мы помним, что 1 января будет еще раз повышены ставки утильсбора. А если и учетная ставка поднимется в декабре до 23% или даже выше? Все это вместе взятое выдержит наш авторынок?

— Какая будет учетная ставка, это в самом деле очень важно. Но с точки зрения развития авторынка — не очень-то и критично. Да и курс доллара здесь не играет особой роли. Поясню. Активность в этой сфере действительно зависит от кредитования. А оно сегодня в России, учитывая долю машин из КНР, в значительной степени поддерживается кредитными программами, которые субсидирует китайский бизнес.

Кроме того, у нас рынок достаточно насыщен, в стране более 50 миллионов машин. Значит, есть трейд-ин. Два этих фактора будут существенно снижать конечную стоимость авто. Допустим, есть хорошее предложение, да и копить неохота. Сдаем машину, что-то докладываем, недостающую часть берем в кредит и преспокойно расплачиваемся. Это распространенная практика. Конечно, сейчас будет определенный «провал» в автопродажах, потому что люди должны привыкнуть к новым ценам. Но привыкнут, ведь жизнь не стоит на месте.

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Например, есть автомобили шести-семи лет, которые почти не ездят, а стоят на приколе. Они аккуратно эксплуатируются и обслуживаются. Они действительно очень хорошие, надежные, и пробег у них относительно небольшой. Да, они морально устарели, но на них кататься можно еще лет десять минимум. Их очень часто продают не оттого, что это «рухлядь», а потому что хочется чего-то новенького.

Во многих семьях по всей стране, а не только в Москве, по две машины. Они могут быть старенькие, выпуска конца «нулевых». Но эксплуатировались мало. Их тоже в трейд-ин сдают.

Так что о выживании российского авторынка речи нет. Главное — оценивать по средней статистике, по «медианному» автовладельцу, а не по обладателю «Роллс-Ройса» или, наоборот, старой гниющей тольяттинской «шестерки».

— Выходит, никакой стагнации на авторынке страны в любом случае не будет?

— Не совсем. Она сейчас будет. Скажем, где-то до декабря. Понятно, что за прошедшие месяцы купили много машин. А сейчас люди, повторю, просто привыкают к новым ценам. Но где-нибудь ближе к Новому году станет ясно, что авторынок восстановился.

— То есть предпринимать ничего не надо, он сам восстановится?

— Исходим из того, что жизнь не стоит на месте, автомобиль объективно стареет, парк нуждается в обновлении. Предложение есть. А поскольку впереди конец года, индексации, выплаты всевозможных премий, «тринадцатых» зарплат, будет и спрос. Ничего не будет в одном случае: если все «заморозить».

— Получается, что спрос будет. Но насколько заметный?

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— В России объем банковских вкладов за два с половиной года удвоился, понимаете? Автомобили у нас в стране все равно найдут своего потребителя.

— А вот интересно, в какой мере рост будет обеспечен успехами отечественного автопрома? То есть за счет российских машин?

— Сейчас отечественному автопрому, чтобы заметно увеличить продажи, необходим существенный качественный скачок. А чтобы достичь такого успеха, необходим готовый продукт. Вот, подняли утильсбор и еще поднимут. Российским заводам его компенсируют. То есть последние соберут больше денег, и встанет вопрос: на что они пойдут?

«Что-то на бумаге» — это не продукт, а идея. У российского автопрома нет опыта разработки базового образца. Давайте вспомним «Ё-мобиль», который продвигал известный бизнесмен. Он ведь изготовил опытный экземпляр. Да, этот образец тарахтел, как «инвалидка», но он же ездил. С этого и надо начинать. Сначала использовать корпоративные или заемные средства, потом уже просить поддержку государства.

А тут ведь просто на бумаге. «Дайте нам под этот проект деньги, а потом будет продукт». Вообще-то наоборот надо делать. Это как с детьми. Приходит к отцу мальчик и говорит: «Папа, я буду хорошо учиться, купи мне телефон». Ну раз обещает, «базара» нет. Папа идет и покупает. Но даже если сын свое слово не сдержит, телефон у него не отберут и в угол не поставят.

На высшем уровне — ровно то же самое. Если производство будет просто количественно расти, опять же, вопрос — за счет чего. Новое оборудование не завозится, существующие мощности не загружаются и не обновляются.

— Но ведь нас уже много лет учат, что спрос рождает предложение. Вы говорите, что спрос на автомобили будет.

— Если уж говорить о том, что рождает предложение, так это маркетинг. Точнее, он «поддувает» спрос. Предложение здесь вторично.

Фото globallookpress.com

— Допустим. И все же резкое повышения ставок утильсбора многих беспокоит. Будет этот механизм работать именно так, как задуман? То есть на благо локализации и автопрома в целом?

— Поверьте, с деньгами у государства все нормально. Если речь идет об углублении локализации, то с финансированием особых проблем не возникнет. В масштабах страны это не такие большие деньги даже с учетом всех дополнительных расходов. Но опять же, подход — «сначала соберем деньги, потом будем думать, кому их дать».

Конечно, желающие присосаться к бюджетным деньгам найдутся и даже отчитаются. Но сначала, повторюсь, надо увидеть продукт, под который будут выданы деньги. То есть продаются не идеи, а именно изделие. Без него нет смысла разговаривать. Мы же не видим ни одного мало-мальски ценного продукта, который бы требовал финансирования. А импортозамещение, которое мы сейчас видим, больших бюджетных вливаний не требует.

Но если мне и сотням тысяч наших соотечественников все же смогут предложить качественный отечественный продукт, то между одинаковыми по качеству «Волгой» и «Мерседесом» я совершенно точно выберу «Волгу». И так поступит большинство. При условии, повторюсь, что две машины будут сопоставимы по качеству. Мы же патриоты, это наша национальная черта. Но пока у нас телега впереди лошади. Деньги соберем, а лошадь — позади. Да и есть ли лошадь?

— А что если наша «лошадь» в итоге не появится? Вот есть пример китайцев, от которых у нас ждут углубления локализации. Может быть, нам лучше просто использовать их опыт?

— Именно. В ходе становления своего автопрома китайцы создавали на своей земле заводы — совместные предприятия с крупными западными концернами. Параллельно строили собственные производственные линии на небольшом отдалении. И постепенно перенимали опыт, компетенции, копировали оборудование, которое там работало, выстраивали собственное производство. Причем в одном из регионов КНР, где была выше безработица, ставили трудоемкие производства производства. А там, где безработица — меньше, а компетенции — выше, внедряли более высокотехнологичные предприятия, с меньшим числом рабочих рук.

Фото globallookpress.com

Вот китайский автопром и встал на ноги. Своими технологиях Китай практически догнал Европу. Хотя в некоторых случаях остаются еще вопросы к качеству и долговечности их транспортных средств, но все идет к тому, что через несколько лет «поднебесные» машины будут лучше европейских. При этом китайцы берут ценой. Скажу больше: по их кредитным программам сейчас покупать машину в России выгоднее, чем сразу оплачивать всю стоимость.

Я не говорю, что это все должно быть один в один скопировано у нас. Но ведь компании из КНР сейчас что-то делают на наших площадках. Кто или что мешает нам по их же опыту позаимствовать компетенции, например, в производстве автоматических коробок передач? Если нам в результате попытаются что-то предъявить, у нас будет масса аргументов, доказывающих, что на самом деле мы не крали чужие идеи или технологии.

— Но пока у нас не получается скопировать китайский опыт, именно компании из КНР осваивают наш рынок, и очень бойко. Есть мнение, что Россия для китайского автопрома сейчас рынок номер один. Вам не кажется, что это для нас большой риск? Насколько в самом деле мы так важны для них?

— Китайцы не просто заинтересованы в реализации своей продукции. Если у них появляется готовый продукт, подключается государственная власть и начинает продвигать продукцию везде, где только можно. А это рабочие места, налоги, повышение престижа и, в конечном итоге, вложения в НИОКР.

Сейчас политические лидеры КНР — верхи компартии Китая — продвигают идею о расширении экспансии на любые рынки. Конечно, необязательно, чтобы именно на российский. Мы просто оказались этаким подарком для китайского автопрома, поскольку западные концерны от нас ушли, а своей продукции не хватает. И проблемы с расчетами решаются, и кредитные программы в России внедряются.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Вы заметили, что в России нет, например, своей АКП Но ведь известно, что на самом деле собственные разработки у нас имеются.

— Я и говорю, на бумаге есть, но не производятся. Нам и строить ничего не надо. Хотя бы загрузить мощности, которые уже имеются. А вот почему это не делается — большой вопрос. Выражаясь современным деловым языком, отсутствует целенаправленное таргетирование.

В России компании, относящиеся к специализированной высокотехнологичной промышленности, ориентируются на госкорпорации — «Ростех», «Росатом» и другие подобные им структуры, которые теоретически могли бы этим заняться. Но не занимаются. Почему — не ясно.