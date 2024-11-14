Минпромторг расширил список автомобилей для госслужащих

В Минпромторге пополнили список российских машин, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими. Ведомство включило в перечень для их рабочих поездок две новинки — бизнес-седан LADA Aura и кроссовер Xcite X-Cross 8, которые пока еще не появились в продаже. Поручение о том, что наши чиновники в первую очередь должны пользоваться отечественными автомобилями, дал Президент России Владимир Путин.

Сообщение о расширении списка авто для госслужащих появилось на сайте Минпромторга. Подразумеваются модели с российским VIN-номером, которые сходят с конвейера в нашей стране в рамках СПИК (специальных инвестиционных контрактов) с обязательствами по локализации. При планировании закупок лицам, ответственным за обеспечение транспортом, рекомендуется ориентироваться именно на такие машины.

Для бренда LADA стретч-седан Aura является моделью нового класса, получившей сплав габаритов и вместительности сегментов С и D. Прежде всего «Ауру» создавали для пассажиров, ориентировались на их статус и комфорт. Расстояние от переднего ряда сидений до заднего составляет 1060 мм. Это лучший показатель пространства для ног в классе.

Кроссовер X-Cross 8 — первая полноприводная модель марки Xcite, которая выпускает свои автомобили на бывшем заводе Nissan в Петербурге. «Восьмерка» оснащена 1,6-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 7-диапазонным «роботом». Ранее мы писали о ценах и дате старта продаж паркетника.