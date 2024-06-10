Дождались: чиновников начали пересаживать на LADA Vesta

Владимир Путин довольно резко высказался насчет содержания автомобилей из «недружественных стран» в государственных гаражах: никаких «европейцев», «японцев» и «корейцев» — практику пора прекратить. Чиновничий аппарат продержался почти два года, но все же был вынужден пойти на реновацию, и вот ГОНы уже закупают отечественные машины. А все подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Долго бурлили социальные сети и форумы: мол, идея Верховного главнокомандующего пересадить весь государственный аппарат на отечественный автопром, как и всегда, утонет в действительности. Да, высшие эшелоны получат Aurus, но что достанется тем, кто ездил на условных BMW, Audi, Mercedes-Benz? Да на тех же Genesis, которые так часто мелькают с номерами столичных Гаражей особого назначения? Воистину, ну не «Жигули» же! В перспективы «Москвичей» на этом поприще тоже особо не верилось. Даже тех, что в кузове седан. А других вариантов пока и нет.

Два года шли разговоры, и тема, казалось бы, начала забываться, но не тут-то было: оказывается, процесс все же запустился. На смену иномаркам действительно идут «Жигули». Так, работник одного из московских ГОНов рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что в его парк уже поступила партия новых черных LADA Vesta.

Фото: globallookpress.com

Комплектацию вазовского «флагмана» наш собеседник не раскрыл, но отметил, что «Веста» заменит «разъездные» машины — остатки Ford Focus и Hyundai i40, которые окончательно исчерпали свой ресурс. Пробеги там могут быть и не самые большие, но моторы сильно изношены по моточасам: машины буквально годами стояли заведенными в ожидании пассажира, и весь свой лимит израсходовали. Восстанавливать их нецелесообразно и сложно, поэтому уже сейчас происходит массовая замена на продукцию АВТОВАЗа.

Так же остро стоит вопрос и с премиальными автомобилями. «Дженезисы», которые упоминались выше, постепенно тоже выводят из парков по той же самой причине — они все больше времени проводят в сервисе, а чеки за работы переросли все мыслимые и немыслимые «красные линии». На что их будут менять, пока не ясно, но многие машины уже «сняты с маршрутов».

Вполне возможно, что их места займут будущие новинки нижегородского или петербургского заводов, где, как ожидается, наладят сборку богато оснащенных и комфортабельных седанов. Наверняка рассмотрят варианты и с теми премиальными моделями, что «пропишутся» на бывшем предприятии Mercedes-Benz в Подмосковье. Чем эта история закончится, покажет время. Важно другое — процесс начался, и принятое на самом верху решение в этот раз стало бесповоротным, превратив шутки про «чиновников на Ладах» в реальность.