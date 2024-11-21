АВТОВАЗ запатентовал новую оптику для LADA Niva Travel

В Сети появились патентные изображения новых фар, предназначенных для моделей АВТОВАЗа. Скорее всего, эту оптику будут устанавливать на обновленную LADA Niva Travel. По крайней мере, светотехника аналогичной формы с такой же внутренней архитектурой досталась летом электрической версии этого популярного отечественного внедорожника. Речь идет о e-Niva, представленной в июне в рамках ПМЭФ-2024.

Изображения новой оптики тольяттинского автогиганта — предположительно, для рестайлинговой LADA Niva Travel — опубликовал ресурс «Лада.онлайн». Внедорожник обновится уже в следующем году. Привычные галогеновые фары должна заменить LED-оптика с одной секцией для ламп дальнего света и двумя для ближнего. Ожидается и появление указателей поворота в верхних полосках. Они же будут использоваться для дневных ходовых огней (ДХО).

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что текущая версия LADA Niva Travel получила подушки безопасности и новый руль. Последний достался внедорожнику от родственной по бренду LADA Granta. А летом мы подробно писали о грядущем масштабном обновлении «Нивы».