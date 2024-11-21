АВТОВАЗ просит помощи. Но почему-то как раз у тех, кто его топит

В настоящий момент мы наблюдаем новый виток обсуждений на правительственном уровне — помогать или не помогать в который уже раз АВТОВАЗу. Рост долговой нагрузки крупнейшего отечественного автомобилестроителя вызывает нешуточную тревогу у всех, знакомых с ситуацией. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» не может не заметить во всем этом очередной парадокс нашей экономики.

Кто виноват в бедственном положении тольяттинцев, и что теперь делать

Вопрос поддержки тольяттинского автогиганта вновь обсуждается на уровне профильных ведомств. Такой информацией намедни поделился с общественностью Сергей Чемезов, занимающий пост главы госкорпорации «Ростех» — мажоритарного акционера волжского завода. Причиной ухудшения экономического положения предприятия он назвал рост процентной нагрузки по имеющимся кредитам, вызванный главным образом повышением ключевой ставки Банком России.

С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ

Генеральный директор государственной корпорации не стал скрывать всей тяжести ситуации, в которую попал контролируемый им завод. Безбожно задранная ставка ЦБ привела к тому, что выплаты банкам по процентам у АВТОВАЗа выросли на миллиарды рублей в год — не баран чихнул. Зачем компания залезла в столь тяжелые долги — это уже другой вопрос.

Вообще-то говоря, при всей кажущейся мощи тольяттинского предприятия, стоять с протянутой рукой ему не впервой. Вспомним хотя бы дела не столь далекого прошлого. Как сообщали в 2018 году «Ведомости», тогда впервые за 10 лет автомобилестроитель сумел получить чистую прибыль. Естественно, до этого ему приходилось затыкать дыры заимствованиями. В 2020 году около 16% оборота российского автогиганта составили субсидии от государства.

Фото globallookpress.com

В 2022 году первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов сообщил, что АВТОВАЗ ежегодно получает от государства порядка 20 млрд. рублей в качестве поддержки, при этом половина этих средств уходит на обслуживание долга компании. По крайней мере, такую информацию опубликовало питерское издание «Движок». Фигурально выражаясь, картина примерно вырисовывается как у известного литературного героя:

— Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе!..

Несколько странная, на мой взгляд, стратегия развития предприятия. Казалось бы, производства работают не только для создания материальных благ, но и в немалой степени для получения финансового профита. Или у руководства АВТОВАЗа второй цели не стояло и не стоит?

ГЛУБЖЕ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ

Зато перед предприятием маячит другая перспектива, о которой поведало нам агентство РИА «Новости». Оказывается, инвестиционная программа завода на 2025 год превысит 45 млрд. рублей. Эти цифры прозвучали в секретариате первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова.

Фото globallookpress.com

Основной объем средств предполагается направить на развитие производственных мощностей и на опытно-конструкторские работы.

Это-де поможет не только выйти из технологического тупика, но и выдержать конкуренцию с китайскими автомобильными компаниями: надежды на то, что они испугаются повышения ставки утильсбора и очистят поле битвы, не оправдались.

Подобного рода безудержные заимствования рациональны только в том случае, если АВТОВАЗ не собирается возвращать государству и инвесторам ни прежних, ни ожидаемых в будущем заемных средств. И ладно бы инвестиции действительно стронули с мертвой точки те самые опытно-конструкторские работы, которых заводу явно недостает. Но в такое развитие событий почему-то не особо верится.

ЗАКРЫТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ

Деточкин, конечно, виноват. Но он... не виноват. То есть, полностью возлагать всю вину только на АВТОВАЗ некорректно. Есть у нас такая никому не подотчетная организация как Банк России. Так вот, она видит свою миссию, похоже, исключительно в обуздании инфляции. А о том, что деньги — кровь экономики, предпочитает забывать.

Задрав ключевую ставку до 21%, финансовый регулятор фактически ввел запретительные условия для кредитования. И ему этого мало. В декабре Центробанк пообещал поднять ее еще выше.

Фото globallookpress.com

— А вы бы на свои катались! — запальчиво кричал шофер. — На собственные деньги.

Но крупный бизнес, завязанный с сотнями поставщиков и смежников, как правило, на собственные деньги не катается и вынужден прибегать к кредитам — пусть и не с такими разрушительными последствиями, как тольяттинцы.

Вот и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил опасения, что если ЦБ не начнет снижать ставки, то АВТОВАЗ вскоре «придется закрыть к чертовой матери, станки продать на металлолом, а людей распустить».