АВТОВАЗ готовит масштабное обновление LADA Niva Travel

Главным автомобильным событием Петербургского международного экономического форума в 2024 году стала презентация новой модели LADA Iskra, на фоне которой затерялась концептуальная LADA e-Niva. А ведь шоу-кар предвещает будущие обновления серийного внедорожника.

Как сообщает «Авторевю», российский автогигант готовит серьезное обновление своей модели, которое затронет как экстерьер, так и интерьер автомобиля. Внешность переработают в стиле перспективной e-Niva — появится новая решетка радиатора, видоизмененный передний бампер и полностью светодиодные фары. О корректировках в задней части кузова пока не сообщается.

Более масштабные изменения ожидаются в салоне, однако пока никакой детальной информации на этот счет нет. АВТОВАЗ только лишь подтвердил, что работа над модернизированным интерьером активно ведется, но на серийных Niva Travel он появится не раньше, чем через пару лет. Хотя рестайлинговый внедорожник с измененной внешностью должен выйти на отечественный рынок уже в начале 2025 года.