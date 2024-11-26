Легендарную «Буханку» УАЗа предлагают признать трактором и запретить

Соответствующий документ уже направили в Минпромторг. Инициатором выступил Национальный автомобильный союз (НАС). По словам вице-президента этой организации Яна Хайцеэра, УАЗ семейства СГР не дотягивает до уровня транспортного средства, которое можно назвать машиной. Легенда Ульяновского автозавода лишена ремней и подушек безопасности, а ее тормозную систему якобы нельзя считать достаточно надежной.

О бумаге, поступившей в Минпромторг из НАСа с критикой «Буханки», сообщил телеграм-канал Shot. Представители общественной организации подчеркнули, что по скоростным магистралям «Буханка» ездить не должна, и ставить ее в один ряд с так называемыми нормальными автомобилями неправильно.

Легенду отечественного автопрома предложили признать ни чем иным, как самоходным транспортным средством. И если это случится, то не видать внедорожнику дорог общего пользования, то есть передвигаться на нем можно будет разве что по сельской местности. Кстати, сертификация (ОТТС) заканчивается у моделей СГР уже в 2024 году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на УАЗе нашли способ улучшить качество кузова «Буханки». В Ульяновске модернизировали штамповую оснастку.