Volkswagen погружается в бездну на фоне успехов автопрома КНР

В Германии развивается конфликт между ведущим в ЕС автоконцерном и его профсоюзом. На кону — десятки тысяч рабочих мест, сложные переговоры продолжаются. «Триллер» может оказаться со счастливым концом, если стороны достигнут компромисса. Но вряд ли это поможет компании выйти из кризиса, сделал вывод портал «АвтоВзгляд».

Итак, профсоюз рабочих Volkswagen в Германии пытается урегулировать противоречия с руководством концерна. Идет последний в 2025 году раунд переговоров, которые, видимо, завершатся буквально перед празднованием каталического Рождества. Если договориться не удастся, то профсоюз, судя по обещанию его функционеров, намерен «эскалировать ситуацию» и провести беспрецедентную по масштабам забастовку.

Такую реакцию вызвали планы крупнейшего в Европе автопроизводителя урезать зарплату всем сотрудникам в самой Германии на 10% и закрыть некоторые завода, сократив при этом десятки тысяч рабочих мест. Менеджмент компании настаивает, что большие затраты на рабсилу непосредственно в ФРГ крайне негативно влияют на финансовые результаты. И в условиях сильной конкуренции с китайским автопромом это создает неразрешимую проблему.

А накануне стало известно, что стороны якобы приблизились к некоторому компромиссу, который позволит заключить «важное соглашение», основная суть которого в том, что работадатель продлит гарантии занятости для сотрудников до 2030 года, но взамен — откажет в премиальных выплатах. А за отказ от остановки мощностей в Дрездене и Оснабрюке, на которых в общей сложности заняты более 2600 человек, профсоюз должен согласиться с переносом выпуска VW Golf из Вольфсбурга в Мексику и прекращением производства «электричек» в Цвиккау.

Фото globallookpress.com.

Однако профсоюзные лидеры помимо того, что возражают против снижения зарплаты, хотят, чтобы сокращение расходов концерна ни в коем случае не привело к закрытию заводов и массовым увольнениям. Более того, они требуют сохранить все рабочие места, которых в Германии примерно 130 000. А совет директоров изначально планировал сократить 30 000 сотрудников. То есть 2,6 тыс. сохраненных мест — это не та уступка, которую ждет профсоюз.

И если ожидания не оправдаются, его лидеры обещают усилить давление на компанию. В этом месяце уже были проведены две забастовки: почти 100 000 сотрудников концерна 2 и 3 декабря выходили на так называемые предупредительные акции протеста по всей стране. Их можно понять: нынешние экономические реалии как Европы в целом, так и Германии таковы, что участь уволенных рабочих автозаводов предрешена. В условиях общего кризиса в автопроме ЕС устроиться по своей профессии им будет просто негде.

Понятны и тревоги топ-менеджмента Volkswagen. Операционная прибыль компании по итогам III квартала уменьшилась на 42%. В сравнении с аналогичным периодом 2024-го итоги последнего, IV квартала, и всего года по понятным причинам еще не известны. Но вполне возможно, они тоже будут удручающими. Что любопытно, маржа концерна по легковому подразделению снизилась до 2%.

А самым большим разочарованием года для Volkswagen стал китайский рынок: продажи в КНР в III квартале уменьшились на 15%, за три квартала 2024-го — на 12% относительно января- сентября предыдущего года. И хотя итоги года в целом компания не рассматривает как некую катастрофу, продажи, по их ожиданиям, сократятся до 9 млн авто с 9,24 млн в прошлом году.

Фото globallookpress.com.

Но очевидно, что тенденция для Volkswagen, привыкшего к прежнему течению бизнеса, крайне негативная. Понятно, что китайский рынок, видимо, находился в списке приоритетов концерна с точки зрения стратегии. Но сегодня топ-менеджмент, скорее всего, отдает себе отчет в том, что конкурентная борьба, которую они сейчас проигрывают «чайнакаром» внутри самого Китая, вряд ли преподнесет им приятный сюрприз в дальнейшем. И это касается далеко не только рынка Поднебесной.

И ведь это еще даже не апогей противостояния. Понятно, что китайский автопром, достигший новых высот буквально на протяжении нескольких лет, вполне возможно, еще далек до предела своего триумфа. Не исключено, что топ-менеджеры Volkswagen прогнозируют еще более удручающие результаты на следующий год. И отдавая себе отчет в том, какой жирный кусок они потеряют, проиграв эту великую автомобильную войну китайским конкурентам в самой КНР, которую они когда-то рассматривали исключительно как пространство для освоения, они опасаются точно так же потерять и другие рынки. Ведь потенциал экспансии «чайнакаров» явно еще не до конца исчерпан.

Вероятно, что сейчас, в конце декабря 2024-го, Volkswagen пойдет на некоторые уступки. Но очевидно, что в дальнейшем судьба десятков тысяч рабочих мест на заводах концерна будет зависеть не от решительности профсоюзных лидеров, а от ситуации в экономике Германии и от того, насколько стремительно будет разгоняться экспансия «чайнакаров».

Вот только пока ситуация становится только хуже: углубление кризиса в экономике Германии усугубляется риском политического кризиса на фоне вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу. И судьба всего немецкого автопрома сейчас очень туманна.