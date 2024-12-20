Новый логотип российского автозавода, как намек на возвращение сбежавших брендов

«Автозавод Санкт-Петербург» запатентовал новый логотип, изображение которого появилось в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Общественность на сей факт отреагировала вяло, справедливо рассудив, что он не стоит и выеденного яйца. Однако портал «АвтоВзгляд» задумался: а вдруг это — жжжжжж — неспроста?

На мысль, что в появлении новой эмблемы не все так просто, как кажется на первый взгляд, упорно наталкивал весьма странный ее дизайн. Как было заявлено, на ней изображена одна из главных достопримечательностей города на Неве — разведенный мост. Однако с тем же успехом в линиях логотипа можно узреть, скажем, символическое изображение пары мобильных телефонов или еще что-то в этом духе — в зависимости от высоты полета фантазии конкретного индивидуума.

ВСПОМНИМ NISSAN

Но если оставить бесплодные умствования, то очевидно напрашивается иная версия. Новый логотип питерского завода поразительно напоминает эмблему Infiniti, в которой отрезана вершина треугольника, долженствующего изображать исчезающую в бесконечности дорогу.

В связи с этим (ненавижу выражение «в этой связи», запущенное в обиход кем-то из последних безграмотных генсеков) хочу заметить: ранее с конвейеров производственной площадки, ныне гордо именуемой «Автозаводом Санкт-Петербург», сходили как раз автомобили Nissan. После позорного бегства из нашей страны гордых самураев, до смерти запуганных заокеанскими ковбоями, предприятие сменило и владельца, и название.

Фото производителя.

Ныне тут налажена отверточная сборка автомобилей псевдоотечественного бренда Xcite, а именно — кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8, представляющих собой не что иное, как модели хорошо известной у нас китайской марки.

Стоит ли напоминать, что «Инфинити» — это тот же самый «Ниссан», но для американцев? Почему бы и нет, если это — повод напомнить о язвительном пассаже великого Джереми Кларксона: «Nissan просто написал Infinity на борту Datsun. Маркером. Надеясь, что американцы поведутся. Что они и сделали».

ПОДХОДИМ К СТАДИИ ТОРГА

Если бы речь шла только о странностях одного отдельно взятого логотипа, то можно было бы на это наплевать и забыть. Но проблема в том, что неоднозначные знаки и жесты делаются в последнее время разными игроками авторынка.

К примеру, концерн BMW, вроде бы ушедший из России, продолжает патентовать здесь свои автомобили. По данным телеграм-канала Baza, летом баварцы подали заявку на патент одного из своих концепт-каров, который был зарегистрирован 3 декабря Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Южнокорейский автогигант Hyundai якобы прекратил производство и продажи своих автомобилей в России ажно в 2022 году. И тем не менее, он подал более 17 заявок в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков в нашей стране, как сообщает РИА «Новости».

Фото globallookpress.com

Через главу консалтинговой компании Schneider Group Ульфа Шнайдера весьма целенаправленно забрасывается информация о том, что немецкие автоконцерны BMW, Mercedes-Benz и Audi жаждут вернуться в Россию уже в 2025 году. В интервью Berliner Zeitung Шнайдер заявил: «Вряд ли Россия сильно пострадает от дефицита наших товаров. Поэтому стоит быть осторожнее, чтобы не потерять рынки, на которые мы наложили санкции».

Понятно, что без отмашки со стороны политических властей «независимый бизнес» и чихнуть не посмеет. Но руководство части европейских стран, похоже, прошло стадии отрицания и злости, постепенно осознавая необходимость торга. Впрочем, несмотря на вроде бы ободряющие сигналы, скорое возвращение привычных иностранных брендов на данном этапе выглядит весьма призрачным, как уже писал портал «АвтоВзгляд».