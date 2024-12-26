Последний год Европы: автопром недружественных России стран развалится в 2025-ом

Наблюдая за происходящим в Старом Свете, где старые и прибыльные предприятия закрываются, а производители бегут в Китай и Америку, довольно сложно объяснить цепочку событий: зачем уничтожать то, что много лет кормило? Рубить ветку, на которой годами и поколениями сидели? Но факт остается фактом: европейцы своими руками расчищают «поляну» для китайцев, а в учебниках по экономике описания подобных процессов просто нет. Инновационно. Иррационально. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Однажды об этом напишут в учебниках по экономике в главе «Как делать не надо»

Европейских машин, кажется, нам более не видать, как своих ушей. И дело вовсе не в запретах и санкциях, хотя в некотором смысле именно они и заложили мину замедленного действия под некогда великий и непогрешимый европейский автопром.

Они и экология, с общемировым помешательством на теме электромобиля: дело в том, что с первого дня 2025 года в Европе вводится новая норма выхлопа, которая на 20% выше старой. Более того, все производители автомобилей обязаны довести количество сходящих с конвейера «электричек» до 20% от общего объема. А иначе — штраф.

Тем временем, спрос на «зеленый» транспорт продолжает падать, ведь льготы отменили, а без них дорогие и сложные в заправках электромобили мало кому интересны. Лишившись финансовой составляющей, пользователь перестал видеть смысл в изначальной переплате. Но кого же это волнует: план есть план. Пятилетки? Нет, это другое, вы путаете. По старой традиции издержки, в лице оплаты государству заведомо не реализуемой инновации, переложили, естественно, на конечного покупателя.

Так, некоторые марки в Европе подняли цены на весь модельный ряд сразу на 500 евро. Россияне, конечно, усмехнутся: мы привыкли и к большей «калибровке», не впервой. Но для европейца, чей бюджет сверстан буквально до евро, такой маневр однозначен: покупать не будут. Даже корпоративные парки, основа основ европейского автомобильного потребления, крепко задумаются про обновление, переложив неподъемную ношу на следующий год.

Фото globallookpress.com

Однажды обозревая дилерский центр Peugeot в Нормандии, что на севере Франции, был предельно удивлен ценообразованием: вместо итоговых цифр на стеклах автомобилей был только ежемесячный платеж. Например, «такса» за 308 отличалось от следующей, четырехсотой, модели пятью евро в месяц.

В России без сомнений и раздумий выбрали бы более крупный и привлекательный автомобиль, но продавец искренне удивился и признался, что жители богатого и успешного региона так дензнаками не разбрасываются. Русские — понятно, щедрые и богатые, но французы не такие. А тут — сразу 500 евро!

Дело закончится так, как написано в учебниках по экономической теории: увеличение цены, тем более резкое, приведет к снижению спроса, что, в свою очередь, автоматически вынудит производителя снижать выпуск. Но последнее означает увеличение цены каждой единицы продукции, так что придется либо снова поднимать цену, либо «резать» прибыль. А там и резать-то уже нечего, давно «в минусах» все сидят.

Повышение же цен запускает цепь на второй виток. Вывод напрашивается сам собой: европейцы осознанно и вдумчиво выбрали билет «в один конец». Осталось только найти ответ на два классических, исконно русских вопроса: как и зачем?