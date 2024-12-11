Надежда умирает последней: почему европейский автопром не вернется к нам никогда

Недавнее заявление избранного Президента США Д. Трампа, о том, что он всеми руками и ногами за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, вызвало у части россиян совершенно необоснованные надежды на то, что вслед за прекращением огня в зоне СВО у нас быстренько наладятся отношения с так называемым цивилизованным миром. В результате чего к нам чуть ли ни сразу вернутся сбежавшие производители всякой всячины, включая автомобили. И даже, стремясь потеснить китайских конкурентов, завалят нас недорогим, в том числе и четырехколесным, товаром. Увы, но на самом деле это не совсем так, а точнее — совсем не так. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

И тут, наверное, сразу надо сказать о том, что от желаний хозяина Белого дома зависит в этом мире пусть и многое, но далеко не все. Есть еще и позиция Кремля, которая по поводу СВО сильно отличается от заокеанского взгляда на проблему.

Это касается не только территориальных вопросов, но и главных целей нашей спецоперации: демилитаризации и денацификации «страны 404». И вот тут-то противоречия России и Запада настолько серьезны, что быстро их не решить. Иными словами, даже о «простом» прекращении огня на линии боевого соприкосновения речи пока не идет.

А значит — и об отмене антироссийских санкций. Но пока они действуют, ни о каком камбэке иностранных корпораций, включая, повторим, автобренды, речи не идет. Но даже если предположить, что все рестрикции в отношении РФ снимут достаточно оперативно, даже тогда мы вряд ли увидим у автодилеров все эти VW, Renault и Mitsubishi. А если и увидим, то по таким ценам, что мало не покажется.

Слушайте Новые вводные: какова вероятность, что «недружественные» автобренды теперь вернутся в РФ на Яндекс Музыке

И дело тут не только в том, что отечественный авторынок плотно заняли китайские автостроители, не собирающиеся покидать его даже несмотря на довольно странную финансово-экономическую политику российского государства в виде пресловутого утильсбора и ключевой ставки.

Проблема в другом: тот же европейский автопром наши власти просто «поторговать» в страну уже не пустят. А будут настаивать на, как минимум, немедленной и глубокой локализации использованием самых передовых тамошних технологий. А такой подход по ряду причин неинтересен уже самим европейцам.

Впрочем, более подробно и об этом, и о других «засадах», способных стать непреодолимой преградой для возвращения грандов мирового автопрома в РФ, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.