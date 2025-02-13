Слияние Honda и Nissan официально не состоится

Переговоры Nissan и Honda о слиянии завершились. Меморандум компаний о взаимопонимании был ими расторгнут, как и Mitsubishi, которая могла стать третьим участником не появившегося на свет гигантского 60-миллиардного концерна. Тройка японских автопроизводителей хотела противопоставить его растущей мощи Китая.

Как сообщает Reuters, сделка развалилась из-за желания «Хонды» сделать «Ниссан» своей дочкой. После подобной инициативы разногласия между компаниями резко обострились. Тем не менее Honda, Nissan и Mitsubishi останутся стратегическими партнерами и вместе займутся «умными» электрокарами.

В настоящее время Nissan переживает нелегкие времена и вынужден в любом случае искать партнера. Рыночная стоимость компании составляет 7,5 трл иен, а это в почти в пять раз меньше, чем у Honda. Но десять лет назад речь шла о прайсах одного порядка. Не исключено, что Nissan сможет выжить за счет Foxconn, которая занимается сборкой гаджетов, включая айфоны, на Тайване. Пока руководство фирмы находится в раздумьях о приобретении доли «Ниссана».

Подробнее о планах слияния Honda и Nissan для борьбы с «китайцами» портал «АвтоВзгляд» писал в середине декабря прошлого года.