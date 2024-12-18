Honda и Nissan начали переговоры о слиянии для борьбы с «китайцами»

Поскольку конкуренция на мировом авторынке продолжает расти из-за давления Китая, в том числе спрос на японские электрокары оказался ниже ожидаемого, Honda и Nissan решили стать единым целым. Пока идет предварительная стадия переговоров, представители двух автоконцернов изучают наиболее выгодные способы слияния.

Если Honda и Nissan доведут свои намерения до конца, на мировой арене появится новый автогигант, размер активов которого составит $52 млрд. Он займет третье место среди крупнейших автопроизводителей планеты, уступая только Toyota и Volkswagen. В результате появится шанс привлечь дополнительные инвестиции, чтобы поставить на место китайский BYD и американскую «Теслу», сообщает газета Finacial Times (FT).

BYD сумел обогнать по продажам и «Ниссан», и «Хонду», он является одним из крупнейших автопроизводителей в Поднебесной. Пока это седьмая позиция в мировом рейтинге, объемы сбыта выросли на 40% по сравнению с прошлогодними показателями.

Поскольку «Ниссан» владеет 27-процентной долей в Mitsubishi, последняя имеет все шансы стать частью новой объединенной структуры с «Хондой». Потенциал трех марок позволит им выпускать около 8 млн машин каждый год.

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