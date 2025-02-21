Без обид: Hyundai и Kia действительно собрались обратно в Россию

Отечественные СМИ всех мастей взахлеб пишут о готовности корейских брендов вновь продавать изголодавшимся россиянам новые автомобили. Хорошие новости, спору нет. Однако гораздо интереснее другое: порядок уже произведенных «телодвижений» говорит о том, что процессы камбэка действительно начались. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Стоило рыжему чубу возникнуть на горизонте, как мир, доселе стойко убежденные в необходимости всех 365 гендеров и оправданности любой жертвы, принесенный на алтарь демократии, внезапно протрезвел, Сняв «политические» очки, большие боссы больших компаний сверили дебет с кредитом, оценили потенциал «месяца прайда» и других причуд вашингтонского обкома прошлого созыва.

И на глаза им сходу попалось огромное пятно между Эстонией и Монголией, где по какому-то недосмотру на протяжении трех лет отсутствовали продажи их продукта. И тут-то, будто из воздуха, возник ответ на давний и мучительный вопрос: где прибыль, Зин? Чтобы заработать больше денег, нужно увеличить приход и снизить расход: тут нового, слава Богу, пока ничего не придумали. А дальше начинается магия.

В январе было весело: Дональд Трамп с места взял впечатляющий темп, а к окончанию первого месяца его второго срока на американском престоле начался самый настоящий калейдоскоп событий. Оказывается, с Россией можно не только разговаривать, но и о чем-то договариваться. Телефонный разговор между президентами США и РФ — звонил все же мистер Трамп — натворил сумятицы в России, но еще больше — в мире.

http://globallookpress.com/

Поставщики всея и всего тут же начали собирать чемоданы и просчитывать варианты, как бы вернуться с наименьшими потерями. Мол, под шумок открыться, залить нужный объем бюджетов в рекламу и начать наконец-то зарабатывать. Мистификации про «2% от мира» и прочие идиомы прошлого уже забыты: оказалось, что в России работать очень даже прибыльно.

Китайцы соврать не дадут: россияне внезапно предстали весьма платежеспособными и не слишком требовательными людьми. Портрет идеального покупателя! Более того, китайские производители, которые имели три года «идеального штиля» ничего толком не сделали для того, чтобы заручиться поддержкой этих самых покупателей: с дилерами — тяжко, конечные потребители недовольны, запчастей нет.

Никаких толком изменений, да и фундаментального-то, основательного — тоже ничего: ни учебных центров для механиков, ни глобальных конференций для дилеров, ни стабильной выстроенной работы. Все какое-то временное, о чем в курилках и кулуарах говорят все без исключения эксперты отрасли.

А дальше началась отчетливая кампания по подготовке почвы: глубокое прощупывание или начальный этап возвращения, называйте на свой вкус. Сначала — интервью мистера Андерсона, ну уж до того лаконичное, вежливое и, что самое главное, своевременное, что сложно не заподозрить коллег в выборе в выборе даты публикации.

http://globallookpress.com/

Затем — сказанный вслух комментарий совладельца Major Михаила Бахтиарова о том, что рассматриваются сценарии возвращении «старых брендов». Следом — новости об интересе корейцев. Вы действительно считаете, что месяц или год назад им было не интересно? Вы уверены, что они хотели уходить? Конечно же, нет.

Ну и напоследок — старое правило: когда подобные «инсайды» появляются в прессе, да еще и в столь массовом, аккумулированном объеме, это означает только одно — решения уже приняты, а процессы — запущены.