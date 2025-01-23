Бензином по розетке: Трамп положил конец эре электромобилей

Первой страной, которая нашла в себе смелость объявить об отказе от большинства фетишей «зеленой экономики» оказались, как ни странно, США, которые до этого бежали к экологичному будущему «впереди планеты всей». Под раздачу попали и электромобили, причем портал «АвтоВзгляд» не считает этот шаг спонтанным и опрометчивым.

Уже не новость, что президент Дональд Трамп в день своей инаугурации одним из первых указов отменил безумный байденовский эдикт, согласно которому к 2030 году половине всех новых автомобилей, проданных на территории страны, предписывалось быть электрическими.

ЗАТЕИ РЫЖОГО ШАЛУНА

Рыжий баламут также собирается остановить расходование государственных средств на станции зарядки и освободить штаты от обязательств по достижению нулевого уровня выбросов к 2035 году. В его планы входит и отмена налоговых льгот на электромобили, в том числе и знаменитого потребительского налогового кредита в размере $7500 на их покупку.

Помимо всего прочего, вновь избранный президент замахнулся на святое: он декларировал выход страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. Таким образом, Дональд Фредович одним махом обнулил все важнейшие достижения «зеленого» лобби. Кто-то считает, что престарелый шалун просто-напросто дурит в своем фирменном стиле, кто-то полагает, что это некий демарш, и дальше слов дело не пойдет. Однако же, тенденция развития автомобильной промышленности показывает, что не все так просто, и смена парадигмы конкретно назрела.

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Даже в пребывавших под пятой демократической партии США, в 2024 году продажи электрокаров выросли только на 2,6% при общем росте авторынка на 2,7%, как подсказывает focus2move.

Европа, которая в глазах наших «прогрессоров» выглядит почти таким же сияющим градом на холме, как и Америка, также пребывает в полном раздрае. В минувшем декабре автомобильный рынок ЕС вырос на 0,8%, при этом количество регистраций электромобилей сократилось на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) свидетельствуют, что по итогам прошлого года их доля составила 13,6%, в то время как чисто бензиновые автомобили сохранили лидерство с показателем 33,3%, а гибриды удержались на второй позиции с результатом 30,9%.

НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А РОСКОШЬ

Отечественный рынок отличается двумя весьма неприятными особенностями. Во-первых, абсолютной идеологической несамостоятельностью, ибо руководители отрасли привыкли все идеи копировать с Запада. И во-вторых, позорной технологической зависимостью от иностранных компаний, неважно — западных ли, китайских ли. И как следствие, мы вынуждены следовать в их русле, причем с сильным запозданием, не имея пространства для маневра.

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Тем не менее, даже в России минувший год четко продемонстрировал изменение общественного отношения к электромобилям. По данным агентства «Автостат», в 2024-м было реализовано 17 805 новых электрокаров.

Да, это на 26,4% больше, чем годом ранее, когда борцы за экологию и просто любители произвести впечатление раскупили 14 089 штук. Однако темпы роста продаж резко упали: к примеру, в 2023-м поголовье новых электромобилей в России выросло в 4,7 раза.

Поскольку в целом наш авторынок худо-бедно подрос на 48,4%, то доля электрокаров, естественно, снизилась со смешного 1,3% до водевильного 1,1%. Лидером рынка второй год подряд остается «люксовый» китайский Zeekr, к тому же попадающий к нам по серым схемам.

В то же время отечественные производители «Москвич» и Evolute, отличаясь куда более лояльными ценами, все равно не сумели отвоевать более 1,7% рынка на двоих. Это наглядно демонстрирует, что электромобили — не средство передвижения, а все-таки роскошь. И планировать, что на их производстве будет держаться целая отрасль, по меньшей мере недальновидно.