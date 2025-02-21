Много машины за мало денег: тест-драйв кроссовера VGV U70 Pro

Пока именитые автопроизводители, взбодренные неожиданно завязавшейся дружбой президентов РФ и США, только начинают паковать чемоданы, собираясь вернуться в нашу страну, простой российский автолюбитель (в массе своей — небогатый), которому новые «колеса» нужны позарез, по-прежнему стоит перед непростым выбором: поверить китайскому автопрому или отечественному? В объятья первого настойчиво толкают напичканные миллионом опций «поднебесные» авто, зато второй манит вкусными прайсами, хотя и стремящимися догнать «чайнакары», но все же не столь безумными. И тут на тебе: на отечественный рынок осенью прошлого года выходит кроссовер VGV U70 Pro, по-китайски нафаршированный самыми разными «фишками», но стоящий почти как LADA! Надо брать, или все же еще повременить, выяснил портал «АвтоВзгляд», откатавший это чудо маркетинга и современных технологий.

Хотя, если по чесноку, тут и выяснять нечего — брать. Ведь цена, особенно в нынешние времена, имеет при выборе движимого имущества ого-го какое значение, особенно если имущество это еще и неплохо едет. Однако об умениях и способностях «семидесятки» чуть позже. А пока все же о главном — почем оно?

Дилеры отдадут вам этот VGV (аббревиатура расшифровывается как Very Good Vehicle, что в переводе означает «очень хороший автомобиль») за 2 299 900 рубликов, если брать пятиместного «китайца» с МКП, и за 2 549 000 — коли он будет на «автомате». И это при том, что, скажем, LADA Vesta SW Cross (по заводской «классификации» — кроссовер нового поколения) в хорошей комплектации стоит 2 191 000 «деревянных» по рекомендованной розничной цене, хотя у дилера — дороже.

Сравнение U70 Pro с Vesta SW Cross — не случайно. Обе машины пусть и называются производителями «паркетниками», но представляют собой, по сути, неплохо приподнятые безальтернативно переднеприводные универсалы (клиренс машин — 200 и 194 мм, соответственно). Причем в качестве трансмиссии у VGV используется честный китайский 6-ступенчатый «автомат», а у LADA стоит китайский же, но вариатор.

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Ну и на этом «сравниловку» транспортных средств можно закончить, потому как и по всем размерам, и по силовым агрегатам, и по насыщенности теми самыми опциями комфорта изделие Sinotruk (бренд VGV входит в этот старейший китайский концерн, нам больше известный своей коммерческой техникой) превосходит «аналог» от АВТОВАЗа ровно на ту — относительно, согласитесь, небольшую — разницу в цене. Впрочем, судите сами...

Лично мне внешность VGV U70 Pro пришлась по душе своей лубковой простотой, свойственной, замечу, классическим внедорожникам от всех почти грандов мирового автопрома. Прямые, в общем и целом, лини кузова, не испорченные необоснованными и вычурными, как правило, азиатскими «приливами» и выштамповками, делают машину солидной, взвешенной, уверенной, как и полагается «серьезным мужикам», хотя на самом деле (мы к этому еще подойдем) перед нами просто «большой мальчик».

При этом в образ «солидняка» довольно удачно вписываются хромированные накладки на пороги. А вот хромированные вставки, включая мощную эмблему, на черной радиаторной решетке и в оформлении нижнего «яруса» передней оптики, возможно, что и лишние. Хотя сами фары (светодиодные, кстати сказать) — что спереди, что сзади — как и кузов просты и традиционны.

Любопытно при этом, что в экстерьере задней части автомобиля, если взглянуть на него в профиль, в районе боковых форточек отчетливо угадываются дизайнерские мотивы, свойственные художникам другой «поднебесной» марки — Chery. Да и в целом, если уж по гамбургскому счету, U70 Pro — прямой отсыл и к упомянутому бренду-конкуренту, и ко многим другим китайским авто пяти-семилетней давности. Кстати, «язык» «Чери» присутствует и в, так сказать, «внутренней жизни» нашего героя.

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А «жизнь» эта достаточно комфортна для погружающихся в нее. Во-первых, все без исключения обитатели салона будут чувствовать себя свободно, что понятно хотя бы по габаритам машины (4825х1870х1691 мм при колесной базе 2,8 м). Пять человек умещаются здесь без всякого стеснения для своих голов и конечностей. Хотя в семиместном варианте исполнения третий ряд тут, как водится, фикция (разве что детей возить, да и то — мелких).

Материалы отделки — вполне пристойные, но довольно странно подобранные. Чередование на торпедо и центральной консоли кожи (жестковатой, но недурной на ощупь), пластика «под кожу» (уже не столь тактильно и визуально приятного) и откровенно дешевой пластмассы вызывает удивление.

Какими критериями размещения этого разнообразия «фурнитуры» руководствовался изготовитель — совершенно непонятно, как и целесообразность подобного микста, вызывающего даже некоторое раздражение. Впрочем, даже это «творчество» общего — весьма положительного — впечатления от интерьера машины не портит.

А вот, что портит — так это нехватка в любой ее комплектации ставшей давно привычной даже в еще более бюджетных авто беспроводной зарядки; явный дефицит USB-портов (один — впереди и два на втором ряду сидений); весьма посредственный «звук» аудиосистемы и отсутствие климат-контроля.

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При этом простейшим кондиционером вас заставляют зачем-то управлять не элементарными «крутилками», а посредством сенсорного экрана мультимедийки.

Правда, для управления «погодой» (визуально этот раздел практически точь-в-точь копирует подобный интерфейс у Chery) имеется еще пара кнопок под дисплеем, но они все-равно в итоге заставляют заглядывать в «телевизор». Столь же сложно включаются/выключаются/регулируются обогревы руля и сидений: для этого приходится несколько раз тыкать пальчиком в экран. Неудобно — не то слово.

Зато, что удивительно, наш легковой Sinotruk доставляет удовольствие от процесса вождения. Хотя в этой дисциплине и выглядит как упомянутый выше «большой мальчик», а не «взрослый мужчина». Серьезный и главный минус полуторатонного габаритного SUV (по длине и колесной базе он, между прочим, превосходит Chery Tiggo 8 Pro Max) — откровенно слабый для него, но столь любимый нашими новыми восточными партнерами 1,5-литровый турбированный движок на 143 «лошадки».

То есть, даже несмотря на весьма слаженную работу тандема «мотор-трансмиссия», где АКП практически не задумываясь «втыкает» нужную передачу, сам движок, что называется, не вытягивает. В городской езде этого можно и не заметить, если, конечно, не участвовать в «светофорных гонках» и учесть такую особенность «автомата», как почти моментальный переход на вторую передачу при троганьи с места.

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Но вот на трассе я бы с большой осторожностью шел на мало-мальски рисковый обгон. U70 Pro разгоняется уверенно, но медленно, а заявленные производителем 11 секунд до «сотки» показывает, наверное, в идеальных условиях стендовых испытаний. Вот-вот, правда, на наш рынок выйдет 2-литровая модификация кроссовера. Однако эта приятная новость наверняка повлияет на пока еще заманчивый ценник «паркетника».

Если же опустить динамический характеристики текущей версии, то она, замечу, прекрасно рулится. Досадно, конечно, что пухлая, затянутая в пристойную экокожу «баранка» тут регулируется только по высоте, однако, в отличие от подавляющего числа одноклассников, совершенно пустой назвать ее язык не поворачивается.

Да и весь рулевой механизм настроен грамотно, вполне обеспечивая ту самую связь «рулевого» с дорогой, так что и крутые повороты, и пологие, и маневрирование в узких пространствах даются водителю не напрягаясь, как будто ты едешь на каком-нибудь Kia Sorento. Скажу даже больше: с машиной легко управятся даже граждане, решившиеся пересесть на «китайского товарища» с любой модели LADA или престарелого VW Polo.

Не подведут, как и в упомянутом «корейце», и тормоза, более чем адекватно реагирующие на нажатие на педаль что в нормальном режиме езды, что в экстренных ситуациях (ABS, разумеется, в наличии, как и другие системы безопасности, присущие современным ТС). Ну и прибавьте сюда отменную обзорность что вперед, что назад, подкрепленную солидными «лопухами» боковых зеркал, камерой заднего вида с не лучшим, но вполне достаточным разрешением, и парктрониками.

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Одним словом, за те деньги, что сегодня просят за VGV U70 Pro, вы получаете не просто много, а очень много машины, вооруженной всем необходимым (а еще тут имеются и огромная «панорама», хотя и не адаптивный, но все-таки «круиз» и даже датчики давления в шинах) для пусть и очень неспешного, зато уверенного перемещения в пространстве на любые расстояния.

К тому же в текущем ценообразовании марки нет никакого подвоха — кроссовер собирается в братской Беларуси, под Минском, что, в том числе, и позволяет производителю не драть с потенциальных клиентов три шкуры...