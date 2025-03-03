Салон «бюджетной» LADA Iskra рассекретили фотошпионы

По просторам отечественного сегмента Всемирной паутины активно гуляют кадры, на которых запечатлен салон новой LADA Iskra в простом исполнении. Утверждается, что на фото изображен интерьер универсала SW Cross, оснащенного силовым агрегатом объемом 1,6 л и бесступенчатой трансмиссией. Судя по обнародованным фото, комплектация явно не топовая.

Шпионские кадры салона «Искры» опубликовал телеграм-канал No Limits. Сразу обращает на себя внимание двухцветная отделка. Режимы работы вентилятора и системы отопления регулируются простыми шайбами. Электронные индикаторы, показывающие температуру, отсутствуют. С помощью небольших круглых кнопок можно включить кондиционер, активировать рециркуляцию воздуха или обогрев заднего стекла. Выше находится линия клавиш, отвечающих за отключение системы стабилизации, парктроник, а также двухступенчатый обогрев сидений и ветрового стекла.

Напомним, на днях АВТОВАЗ раскрыл интерьер новой LADA Iskra, представив первые официальные фотографии. Оказалось, что внутреннее убранство товарной машины в точности повторяет салон предсерийной модели, представленной летом прошлого года в Петербурге.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как автоэксперты оценили перспективы новейшей LADA Iskra.