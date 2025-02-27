И все-таки она вертится: что не хватает Hyundai для быстрого возвращения в Россию

Корейский автопроизводитель умело играл и продолжает играть на нервах у отечественных автомобилистов, постоянно опровергая сообщения о своем скором возвращении в нашу страну, которые с регулярностью часового механизма раз за разом вбрасываются в СМИ неведомыми возмутителями спокойствия. После очередной пары «вброс-опровержение» портал «АвтоВзгляд» решил высказать свое мнение по этой теме.

Вот уже три года, как Содома со своей Гоморрой — то есть, Hyundai со своей Kia, конечно — предаются загадочной игре в осторожность, которая к настоящему моменту миновала уже три стадии. Сначала они вроде как ушли, но все-таки не совсем. Затем вроде бы остались, но тоже не совсем. И теперь вот интрига прошла очередную фазу «они возвращаются, но вроде бы и не возвращаются».

КТО СКАЗАЛ «МАТЬ»?

В конце прошлой недели агентство РИА «Новости» по большому секрету сообщило во всеуслышание, что южнокорейская Hyundai Motor решительно опровергла инсинуации СМИ о том, что ею ведется обсуждение возможного возвращения на российский рынок. Представители корейской компании ответственно и твердо заявили, что ничего подобного у них и в мыслях не имеется, и все это — досужие вымыслы охочих до сенсаций журналистов.

Сказала что-то вскользь, а ты,

Я чай, надеждами занесся, заколдован.

Как мы помним, Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав активы в Санкт-Петербурге с возможностью их обратного выкупа в течение двух лет — то бишь, до конца текущего года. При этом своей деятельности корейцы не прекращали. Автомобили обеих марок продолжали собираться в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, пусть неритмично и в ограниченных количествах. Но тихо-тихо, чтоб никто не догадался. А тут вдруг такой реприманд неожиданный!

Фото globallookpress.com

— После продажи завода мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод, — опровергли в компании слухи агентству РИА «Новости». — Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить... Все замечательно, если не одно «но». Претензии относительно неправильных статей стоило обращать вовсе не к российским СМИ.

Кто сказал «мать»? Прошу не выражаться при новобрачных.

Первым очередную волну начало гнать Yonhap — крупнейшее информационное агентство Южной Кореи, всемерно поддерживаемое правительством, возложившим на него помимо прочего функцию продвижения в мире имиджа страны.

ЧЬЮ ПОЧВУ ПРОЩУПЫВАЮТ?

И вот, что поведало широким корейским массам сие приближенное к властям агентство: «Поскольку переговоры о прекращении войны на Украине между США и Россией быстро продвигаются, растут ожидания относительно возобновления деятельности отечественных компаний, которые ушли из региона или лишились экспорта из-за войны и санкций.

До войны наши компании занимали значительную долю на российском рынке автомобилей, бытовой техники и судостроения. Однако поскольку китайские бренды быстро замещают позиции, оставленные отечественными компаниями после войны, есть прогноз, что даже если бизнес возобновится, вернуть прежние позиции будет непросто. Hyundai Motors примет решение о выкупе завода до конца этого года".

Учитывая солидное положение, высокую репутацию и уровень осведомленности Yonhap, сложно заподозрить его в вульгарной погоне за рейтингами — не того уровня птица. Куда правдоподобнее выглядит предположение, что это была спланированная акция, нечто вроде прощупывания почвы. Причем не нашей, а заокеанской.

Фото globallookpress.com

НАГРАДА ЗА ПРИМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ?

С нами-то как раз все предельно понятно. С выводами российских автомобильных экспертов относительно перспектив Hyundai согласиться весьма сложно. «Если они вернутся на рынок, то им будет непросто вернуть прежние позиции, поскольку китайские бренды заполняют пустоту, оставленную Hyundai и Kia», — уверяют нас прогнозисты. Однако если даже корейцы немного перегнут палку с ценами, их все равно примут с восторгом. И дизайн, и качество, и комфорт у них на высоте, сервис отлажен. Поэтому отодвинуть от кормушки китайцев им удастся без большого труда и в кратчайшие сроки.

Со стороны российской власти «Хендэ» также может не ждать препон. Что провозгласил глава Минпромторга Антон Алиханов? «Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение». Так вот поведение Hyundai было самым что ни на есть примерным.

Производство, пусть и полуподпольное, не останавливалось. Свой вынужденный якобы уход компания объясняла исключительно экономическими проблемами и никогда не осуждала проведение Россией спецоперации. Недавно она перерегистрировала у нас свой товарный знак.

Сложнее отношения с американцами. Корейцы никогда не осмелятся противоречить США в открытую и для полной легализации своей деятельности будут ждать отмашки. Только что правительство республики отменило санкции на медицинское оборудование, поставляемое в Россию, так почему сотрудничеству в области автопрома не может быть также дан зеленый свет?

В свете проводимой Дональдом Трампом сумбурной политики, такой поворот вполне вероятен в ближайшее время. Не то, чтобы Фредович любил Россию — нет. США нужны союзники в Азии, и они вполне могут позволить себе сделать жест доброй воли в адрес Южной Кореи, которая будет им за это весьма благодарна.

Впрочем, это уже политика, а она — совсем не моя тема.