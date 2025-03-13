В красной зоне: какие китайские авто оставят своих владельцев у разбитого корыта

О хронических болезнях и недостатках «поднебесных» автомобилей сказано и написано достаточно, чтобы здравомыслящий автолюбитель раз и навсегда отказался от покупки «чайнакара». Или, как минимум, тщательнее выбирал бренд, отдавая предпочтение марке, чьи модели реже всего попадают в «черный список» наиболее капризных, коли уж нужда в новых «колесах» велика, а на «параллельку» деньжат не хватает. Однако и в этом случае надо понимать, что основная проблема значительного числа машин made in China, представленных на нашем рынке, совсем не в их «ломучести», а в невероятных сложностях при починке. А скоро — и в полной невозможности отремонтировать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Но для начала стоит напомнить, что в феврале нынешнего года продажи новых легковых автомобилей, LCV и пикапов в стране рухнули более чем на 26 процентов. А если считать с начала 2025-го, то реализация всей этой техники упала на 11,1%. И в ближайшие месяцы, если ключевая ставка ЦБ не изменится, ситуация будет еще хуже.

Иными словами, не только автодилеры, но и подавляющее число представленных у нас автопроизводителей уже несут колоссальные убытки, бизнес становится не просто нерентабельным, а откровенно убыточным. Ну о чем тут говорить, если более 20 китайских брендов из примерно 60-ти присутствующих на просторах нашей необъятной, сумели пристроить в последнем зимнем месяце от 0 до 60 своих «тачек»? Еще около 30-и реализовали за это время сильно меньше 1000 транспортных средств, и только 13 планку в тысячу проданных авто преодолели.

И если вспомнить, что и в 2024-ом аутсайдеры не могли похвастать серьезными успехами (годовые продажи в 2000, 3000 и даже 5000 единиц техники — это в автопроме разговор ни о чем), то вывод напрашивается сам собой: очень скоро они возьмут обратный билет на родину. Напрочь забыв о тех, кому свои самобеглые коляски успели впарить.

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И если вы еще не поняли, что это значит, то объясним. Сбежав из России, китайские товарищи автоматически откажутся от любой сервисной поддержки своих бывших клиентов (гарантийные обязательства, поставки запчастей, ремонт, обслуживание и т.д.), которую и сейчас-то оказывают через пень колоду, не просто заставляя месяцами ждать тех же деталей, но и сдирая за них три шкуры.

То есть в красной — безремонтной — зоне окажутся тысячи моторизованных россиян, непонятно с какого перепугу поверивших в восточную сказку (а скорее — соблазнившиеся ее красивой оберткой и щедрыми скидками) и купивших авто неизвестных марок. Узнать — каких именно, как и о том, что делать, когда наши печальные прогнозы сбудутся, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.