К нам едет Renault. Или не едет, и даже не собирается?

Инсинуации вокруг возвращения в Россию компании Renault не только неожиданно возобновились, но и вышли на новый уровень. Если прежде на эту тему высказывались в основном бизнесмены и чиновники от автопрома, то на прошлой неделе свою точку зрения огласил во весь опор зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Правда, портал «АвтоВзгляд» не очень понимает, о чем вообще речь при полном отсутствии каких-либо поползновений со стороны французского автопроизводителя.

Как бы кому-то ни хотелось, чтобы Renault приползла к нам с повинной, посыпая голову пеплом, на настоящий момент таковое не предвидится. Гендиректор концерна Лука-де Мео совершенно откровенно заявил: «Честно говоря, я не думал о таком сценарии, потому что все меняется с завидным постоянством... У нас есть опцион: посмотрим, как пойдут дела». И тогда, месяц назад, все заинтересованные лица незамедлительно высказались в духе: «Гуляй, Лука!».

ВЕРНИСЬ, Я ВСЕ ПРОЩУ

Однако по прошествии совсем недолгого времени выяснилось, что общая позиция чиновников от автопрома вовсе не была такой незыблемой и монолитной, как им хотелось бы продемонстрировать. История про белого бычка началась снова, и раскрутил ее никто иной, как Сергей Чемезов, глава «Ростеха», которому принадлежат 32,3% акций бывшего партнера французов АВТОВАЗа.

Как сообщает Interfax, на простой вопрос, является ли тема возврата Renault в капитал российского автопроизводителя пройденным этапом, он ответил: «Да нет, почему? Это не пройденный этап. Конечно, это необходимо — возвращаться. Если они согласятся на это». При этом никаких условий блудному Renault г-н Чемезов выставлять и не подумал. И одному ли мне кажется, что подобная позиция больше похожа на «вернись, я все прощу», чем на «не больно-то и хотелось»? Впрочем, глава АВТОВАЗа Максим Соколов все-так слегка подкорректировал своего акционера.

Фото globallookpress.com

По его словам, реализация опциона на возвращение Renault возможна только в случае возмещения французами сделанных за время их отсутствия инвестиций в развитие российского предприятия. Он назвал даже оценочную сумму стоимости входного билета — более 110 млрд руб. по итогам 2023-2025 годов.

НАПИСАНО МЕЛКИМ ШРИФТОМ

В свою очередь, к разговору ни о чем подключился первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, обнародовавший интересные детали касательно опциона: «Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, опцион такой сохраняется. Но там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставок комплектующих, сохранение системы цифрового управления».

А вот это уже серьезно. Компания Renault, по первому окрику из Елисейского дворца побросавшая все нажитое непосильным трудом, свалила в свою прекрасную, но немного загаженную мигрантами Францию в полной уверенности, что ворота для их триумфального возвращения Россия будет держать нараспашку. Ну как же тут обойдутся без них, столь же красивых как сам Макрон?

Не читали они написанное внизу мелким шрифтом. Конечно, руководству АВТОВАЗа виднее, как там оно было, но мне почему-то кажется, что ни поставок, ни системы цифрового управления, что бы это ни значило, нам не оставили. Однако как говорил в известном фильме герой Жан-Поля Бельмонодо голосом Караченцова: «Самое интересное — это мнение Микаччи». И оно не замедлило появиться.

Фото globallookpress.com

КАМЛАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖДУНОВ

Возмущенный тем, что производственники откровенно заигрались, буквально вымогая у ренегатских компаний хоть какой-то намек на возможное возвращение в надежде на даже не наметившееся потепление в отношениях с гегемоном, с резкой отповедью выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

ТАСС цитирует грозного чиновника: «Мы никого не выгоняли — они сами ушли. Кто-то под нажимом своих правительств, кто-то из страха, кто-то из солидарности с неонацистами. А иностранцы? Во-первых, никто еще официально не обратился. Так, неформально почву щупают. Во-вторых, будут ждать отмашки от начальства».

Вот именно, что «во-вторых» — это на самом деле «во-первых». Не камлания наших шаманов-покорителей мирового автопрома, а разрешение от начальства будет играть для зарубежных концернов решающую роль.

То бишь, милостей надо ждать от Мерца с Макроном, которые пока вожделеют возвращения на нашу землю своих танков, а не автомобилей. Поэтому, как метко заметил бы отечественным автомобильным ждунам русский писатель Леонид Соболев, к сожалению, давно скончавшийся: «Ваши запоздалые вопли решительно ни при чем».