Toyota вернется в Россию с моделями Land Cruiser Prado и RAV4

Не успела отгреметь новость о внезапном развороте главного японского автомобильного бренда, в рамках которой российских дилеров вывезли в Эмираты и провели закрытый саммит, информация о котором тут же оказалась во всех отечественных СМИ, шила в мешке не удержишь, как подоспели новые и весьма любопытные слухи о «Тойоте» в частности и японских брендах вообще. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

До официальной отмены санкций еще очень далеко: предстоит долгий и сложный дипломатический путь, который нужно не только начать, но и пройти до конца. Однако и сам процесс долгожданного возвращения «старых брендов» в один день не совершить.

С одной стороны, как верно заверяют эксперты, у нас тут не поле чистое, все уже поделено между китайскими автостроителями. А с другой, чтобы вновь обосноваться на истерзанном, но таком желанном российском рынке, придется провести сложную и длительную работу. Которая, впрочем, уже началась.

Так, как уже было сказано, российское представительство Toyota еще в феврале провело закрытый саммит в ОАЭ, где под строгую расписку о неразглашении ряду представителей особо «близких» дилерских сетей было сказано много теплых слов. И о намерении вернуться — в том числе. Новость тут же, несмотря на запреты, попала «в удобренную почву» и быстро разлетелась по СМИ. Но у этой истории случилось продолжение.

Фото netcarshow.com

Оказывается, уже в апреле состоится вторая такая конференция, на которой, по заверению разных кулуарных источников, пройдет не просто приятная беседа и жизнеутверждающие рукопожатия, а операционные планы(!) по возвращению Toyota в Россию.

Иными словами, в апреле станет известна дата и вводные обязательства, которые японскому бренду предстоит исполнить ради «одобрения». Напомним, завод-то в Санкт-Петербурге не просто продан, а продан без опциона на обратный выкуп. Следовательно, наладить производство машин быстро не получится.

Кстати, в сплетнях между глотками кофе звучали и конкретные цифры: возвращение в Россию для Toyota начнется с двух моделей. Отраслевые специалисты считают, что это будет Land Cruiser Prado и RAV4. А вот «божественную» Camry в первых рядах «возвращенцев» на русскую землю не видать: уж больно дорогим окажется любимый в народе седан. Впрочем, все еще может десять раз изменится, но основную мысль из слухов все же вынесем: деликатные разговоры за закрытыми дверьми уже звучат, и разговоры — предметные.