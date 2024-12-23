Проще украсть: странные рецепты создания российской автомобильной платформы

Волна скрытого и явного скептицизма прокатилась по автомобильному миру после заявления функционера Минпромторга РФ Тиграна Парсаданяна о разработке в России единой модульной платформы для легковых автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» по этому поводу не излучает оптимизма, но и хаять идею на корню тоже не готов.

Почему от разработки отечественной «тележки» надо отлучить НАМИ и АВТОВАЗ

На разработку единой модульной платформы для автомобилей классов C, D и E в течение ближайших пяти лет планируется выделить 160 млрд рублей, — передает агентство ТАСС слова Тиграна Парсаданяна, директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ. Основным разработчиком станет ФГУП «НАМИ», к процессу будут также привлекаться ведущие российские автопроизводители — АВТОВАЗ, ГАЗ и КамАЗ.

ДЕНЬГИ НУЖНО ГРАМОТНО ОСВОИТЬ

Бесспорно, 160 млрд, пусть даже и рублей — немалые деньги для российской экономики. Для сравнения — на реконструкцию инфраструктуры 75 аэропортов, а это больше трети всех воздушных гаваней страны, из бюджета выделяется 250 млрд на шесть лет. Как сообщил директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, предпроектная деятельность по разработке автоплатформы началась уже в этом году, а к участию в проекте проявили интерес не только автозаводы, но и разработчики автокомпонентов.

Так в чем же проблема? Разве не об этом мечтали все, у кого болело сердце за отечественный автопром, и мы в том числе? Разве надежды возлагались не на системный подход и государственное финансирование? Так вот же вам и госфинансирование, и системный подход.

Фото globallookpress.com

Однако, как говорил отец Пабло в известной комедии Шеридана: «И в душе у меня много веских оснований против». Наиболее полно и емко все сомнения по этому поводу выразил, как всегда, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Его претензии сводятся к двум основным пунктам. Во-первых, разработать платформу, затем модель на ее базе, а потом запустить производство получится только после 2034 года. Автомобили, созданные на новой архитектуре, будут представлять собой преемников нынешних LADA Granta или LADA Vesta, что явный анахронизм и неприемлемо для середины 30-х годов XXI века. Ну а во-вторых, деньги мало выделить, их надо еще грамотно освоить, в чем г-н Шапарин небезосновательно сомневается:

— Что мы видели от ФГУП «НАМИ» за три года санкций? Какие разработки? Двигатели — институт же автомоторный? Нет, двигателей не было. Может быть, отечественная АКП? Нет, и коробок для массовых автомобилей не было...

От себя добавим — АВТОВАЗ также показал свою полную организационную немощь, бездарно профукав все возможности, которые открывались перед ним в результате тесного партнерства с гигантским альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. А вот китайские автомобильные компании подобного рода сотрудничество использовали на полную катушку и смогли поднять свой смешной полукустарный автопром до мирового уровня.

Фото globallookpress.com

ЕЩЕ ДРЕВНЕЕ

Что конкретно предлагает Антон Шапарин? Да, собственно, фактически то же самое, против чего сам и выступает. Творчески «переосмыслить» отлично зарекомендовавшие себя зарубежные узлы и агрегаты, принудительно лицензировать разработки сбежавших из России зарубежных автоконцернов и внедрить их в производство. По крайней мере, так следует из интервью, опубликованного изданием «5 колесо»:

— Мы в НАС были бы рады увидеть российские копии M119, M30, JZ, UZ и прочих легендарных моторов, простых и понятных, ремонтопригодных, с множеством запчастей в наличии. Автоматические четырехскоростные коробки 722.3 могут работать без электронных блоков управления, выдерживают до 700 нм момента, нам такое и нужно...

Другими словами, предлагается взять за основу новой платформы не древние отечественные разработки, а не менее древние зарубежные — M30 от BMW родом из 70-х, мерседесовский M119 и тойотовские JZ и UZразработки 90-х, мерседесовскую же незатейливую коробку 40-летней давности.

Вряд ли это станет прочной базой для технологического прорыва. Скорее, такой путь заведомо приведет к еще большему отставанию от современного уровня развития инженерно-конструкторской мысли. Критика критикой, но что реально можно предложить в данной ситуации?

Фото globallookpress.com

Несомненно, не стоит вторгаться в епархию профессионалов, которые, как мы надеемся, в России все-таки есть.

Но совершенно очевидно, что необходимо прежде всего отстранить от разработки новой платформы действующие структуры вроде НАМИ или АВТОВАЗа, не говоря уж о прочих претендентах на участие в проекте.

Нужно создать рабочую группу из автомобильных инженеров с опытом работы на действительно современных предприятиях — хотя бы и иностранцев. Отдать ей финансирование, разрешить любые — вплоть до промышленного шпионажа — способы добывать информацию, и обеспечить возможность для проведения испытаний беспрепятственно пользоваться любыми производственными мощностями страны.

Ну и подчинить рабочую группу непосредственно одному из вице-премьеров, возложив на него персональную ответственность за результат. Хотя бы так для начала.