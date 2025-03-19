Подтухший, но условно съедобный: будет ли возрожден проект e-Neva

Как сообщили «Коммерсанту» некие инсайдеры, оборонный концерн решил сосредоточиться на своем основном роде деятельности, а работу над побочным гражданским проектом отложил на неопределенный срок.
С МИРУ ПО НИТКЕ
Наверное, стоит вкратце напомнить всю недолгую эпопею невезучего электрокара, и тогда станет понятно, что ничем хорошим она закончиться не могла ни в каком случае. Еще в 2016 году Президент РФ поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса России увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения. Руководство «Алмаз-Антея» взяло под козырек. Думало оно долго, и к 2019 году разродилось, наконец, странноватой идеей выпуска отечественного электромобиля.
С какой умной головы концерн, не имевший ни опыта, ни компетенций в этом направлении, ввязался в сомнительное предприятие, останется загадкой для современников и потомков. Возможно, здесь сыграл какую-то роль большой поклонник электромобилей и прочих «безуглеродных» штучек Денис Мантуров, занимавший тогда должность главы Минпромторга. А может, сами оборонщики решили, не мудрствуя лукаво, прикрыться модной темой и тянуть время до тех пор, пока от них не отстанут.
Как бы то ни было, работы по созданию платформы E-Neva велись ни щатко, ни валко. Поскольку своих профильных специалистов у «Алмаз-Антея» не было, концерну пришлось привлекать к сотрудничеству весьма разношерстную команду инженеров, набранную с миру по нитке — из НАМИ, АВТОВАЗа, Renault-Nissan, КамАЗа, АО Кама и ряда других мест, куда менее известных. Первые электромобили должны были сойти с конвейера бывшего завода Toyota в Шушарах в 2026 году.
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Вполне закономерно, что такой пир души продолжался недолго.
ПО СЛУЧАЮ УЧЕТА ШНИЦЕЛЕЙ СТОЛОВАЯ ЗАКРЫТА
Фактически продвижение вперед закончилось созданием в 2021 году ходового макета кроссовера e-Neva. К будущему серийному автомобилю он не имел никакого отношения, ибо являлся лишь демонстрационным экспонатом без окончательно утвержденного дизайна и реальной технической начинки. Тем не менее, его с готовностью показывали представителям СМИ и высоким гостям.
В 2023 году окончательно провалились переговоры с неведомым потенциальным партнером, которому предстояло взвалить на себя солидную часть неподъемной задачи по выводу электромобиля в серию. Завод в Шушарах был передан НАМИ, и его на его мощностях планировалось выпускать автомобили Aurus.
Концерн «Алмаз-Антей» занялся, наконец, исключительно своими прямыми обязанностями — работой на благо Министерства обороны. Ни лишнего времени, ни лишних финансов для того, чтобы потешать самолюбие чиновников от автомобилизма, у него просто не осталось.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.
Таким образом, в действительности проект заморозили вовсе не в марте 2025-го, а уже в конце 2023-го — на стадии концепта.
Хотя Минпромторг намекает, что не прочь его возобновить при наличии вменяемой стратегии, шансов на разморозку работ, увы, немного — как справедливо замечает телеграм-канал «Автопоток». Думаю, что все обстоит гораздо проще: шансы на разморозку у e-Neva точно такие же, как и у приснопамятного «Ё-мобиля», и слава Богу.
Несмотря на то, что мы вошли практически в прямое экономические и идеологическое противостояние с Западом, наше обезьянье подражательство его повестке никуда не делось.
Причем оно, подражательство, еще и весьма инерционно, ибо идея о замене автомобилей с ДВС электрокарами даже там, в своей колыбели, потихоньку умирает. И единственное, ради чего могут оживить изначально мертворожденный проект — занырнуть поглубже в бюджет, прикрываясь изрядно подтухшей, но все еще съедобной для наших чиновников концепцией.