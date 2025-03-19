Подтухший, но условно съедобный: будет ли возрожден проект e-Neva

Как сообщил «Коммерсантъ», производство электрического кроссовера e-Neva отложено концерном ВКО «Алмаз-Антей» до лучших времен. Собственно говоря, ничего другого от этого странного проекта «АвтоВзгляд» изначально не ожидал, что легко проверить, просто ознакомившись с публикациями на портале.

Как сообщили «Коммерсанту» некие инсайдеры, оборонный концерн решил сосредоточиться на своем основном роде деятельности, а работу над побочным гражданским проектом отложил на неопределенный срок.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Наверное, стоит вкратце напомнить всю недолгую эпопею невезучего электрокара, и тогда станет понятно, что ничем хорошим она закончиться не могла ни в каком случае. Еще в 2016 году Президент РФ поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса России увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения. Руководство «Алмаз-Антея» взяло под козырек. Думало оно долго, и к 2019 году разродилось, наконец, странноватой идеей выпуска отечественного электромобиля.

Фото globallookpress.com

С какой умной головы концерн, не имевший ни опыта, ни компетенций в этом направлении, ввязался в сомнительное предприятие, останется загадкой для современников и потомков. Возможно, здесь сыграл какую-то роль большой поклонник электромобилей и прочих «безуглеродных» штучек Денис Мантуров, занимавший тогда должность главы Минпромторга. А может, сами оборонщики решили, не мудрствуя лукаво, прикрыться модной темой и тянуть время до тех пор, пока от них не отстанут.

Как бы то ни было, работы по созданию платформы E-Neva велись ни щатко, ни валко. Поскольку своих профильных специалистов у «Алмаз-Антея» не было, концерну пришлось привлекать к сотрудничеству весьма разношерстную команду инженеров, набранную с миру по нитке — из НАМИ, АВТОВАЗа, Renault-Nissan, КамАЗа, АО Кама и ряда других мест, куда менее известных. Первые электромобили должны были сойти с конвейера бывшего завода Toyota в Шушарах в 2026 году.

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский,

Правитель омский.

Вполне закономерно, что такой пир души продолжался недолго.

Фото globallookpress.com

ПО СЛУЧАЮ УЧЕТА ШНИЦЕЛЕЙ СТОЛОВАЯ ЗАКРЫТА

Фактически продвижение вперед закончилось созданием в 2021 году ходового макета кроссовера e-Neva. К будущему серийному автомобилю он не имел никакого отношения, ибо являлся лишь демонстрационным экспонатом без окончательно утвержденного дизайна и реальной технической начинки. Тем не менее, его с готовностью показывали представителям СМИ и высоким гостям.

В 2023 году окончательно провалились переговоры с неведомым потенциальным партнером, которому предстояло взвалить на себя солидную часть неподъемной задачи по выводу электромобиля в серию. Завод в Шушарах был передан НАМИ, и его на его мощностях планировалось выпускать автомобили Aurus.

Концерн «Алмаз-Антей» занялся, наконец, исключительно своими прямыми обязанностями — работой на благо Министерства обороны. Ни лишнего времени, ни лишних финансов для того, чтобы потешать самолюбие чиновников от автомобилизма, у него просто не осталось.

Мундир сносился,

Погон свалился,

Табак скурился,

Правитель смылся.

Таким образом, в действительности проект заморозили вовсе не в марте 2025-го, а уже в конце 2023-го — на стадии концепта.

Фото globallookpress.com

Хотя Минпромторг намекает, что не прочь его возобновить при наличии вменяемой стратегии, шансов на разморозку работ, увы, немного — как справедливо замечает телеграм-канал «Автопоток». Думаю, что все обстоит гораздо проще: шансы на разморозку у e-Neva точно такие же, как и у приснопамятного «Ё-мобиля», и слава Богу.

Несмотря на то, что мы вошли практически в прямое экономические и идеологическое противостояние с Западом, наше обезьянье подражательство его повестке никуда не делось.

Причем оно, подражательство, еще и весьма инерционно, ибо идея о замене автомобилей с ДВС электрокарами даже там, в своей колыбели, потихоньку умирает. И единственное, ради чего могут оживить изначально мертворожденный проект — занырнуть поглубже в бюджет, прикрываясь изрядно подтухшей, но все еще съедобной для наших чиновников концепцией.