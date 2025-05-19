Nissan может закрыть часть заводов в Японии и за рубежом

Nissan рассматривает возможность закрытия двух заводов в Японии и ряд предприятий за границей. Под сокращение могут попасть площадки Oppama и Shonan, что оставит компании всего три производственных объекта в стране. Кроме того, обсуждается вопрос сокращения мощностей в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике.

Reuters сообщает, что компания официально не подтвердила эти планы, назвав информацию спекулятивной. Однако уже известно, что производство пикапов Frontier и Navara будет сосредоточено в Мексике, а доля в индийском совместном предприятии Renault Nissan Automotive India перейдет к Renault.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что Nissan находится в кризисном положении и начинает активно сокращать производственные мощности и рабочие места.

И если инсайдерская информация все-таки окажется правдивой, это станет первым случаем закрытия заводов Nissan в Японии с 2001 года. Оставшихся мощностей хватит для обеспечения внутреннего рынка и экспорта.

Завод Oppama, где выпускался первый массовый электромобиль Leaf, и предприятие Shonan, специализирующееся на коммерческих фургонах, пока функционируют, но их будущее также находятся под вопросом.