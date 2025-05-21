Оказать поддержку Nissan вместо Honda может Toyota

После неудачных переговоров о слиянии компаний Nissan и Honda руководство Toyota обратилось к первой, пусть пока и неофициально, с предложением о сотрудничестве. Контакт состоялся еще в феврале, однако детали возможного партнерства все еще остаются неизвестными.

Как сообщает издание Carscoops, провал сделки с Honda стал серьезным ударом для Nissan, вынужденного самостоятельно решать свои финансовые проблемы. В этой ситуации инициатива Toyota выглядит заманчивым предложением — компания имеет богатый опыт стратегических инвестиций в конкурентов. За последние десятилетия она постепенно увеличивала свою долю в Subaru, Mazda и Suzuki, а в 2016 году полностью поглотила Daihatsu.

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноза подтвердил готовность компании рассматривать партнерства, но акцентировал внимание на необходимости внутренней реструктуризации. Как ранее сообщал портал «АвтоВзгдяд», по этой программе бренд планирует сократить около 20 тысяч рабочих мест, упростить производственные процессы и закрыть семь заводов из семнадцати.

Благодаря текущей ситуации у Toyota появляются уникальные возможности для укрепления позиций на рынке. Однако Nissan, вероятно, будет осторожно оценивать любые предложения, все же пытаясь сохранить независимость. Дальнейшее развитие событий покажет, смогут ли давние конкуренты найти взаимовыгодные точки соприкосновения.