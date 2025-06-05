Российский завод Haval отмечает 6-летие со дня запуска

Открывшись в 2019 году под Тулой, производственная площадка «поднебесного» бренда Haval становилась современнее и масштабнее с каждым годом. Сегодня, помимо штамповки, сварки, окраски и сборки машин, на территории индустриального парка «Узловая» производят автокомпоненты.

С момента открытия российский завод Haval выпустил более 375 000 автомобилей. В производственную линейку на данный момент входят кроссоверы Jolion, F7 и F7x, Dargo, H3 и H7.

На территории предприятия неустанно трудятся 364 робота, высокий уровень автоматизации налажен в цехах штамповки, сварки и окраски кузовов. Помимо этого, на заводе изготавливают детали интерьера, сиденья, выхлопные системы, занимаются сборкой и литьем пластика.

Отдельное внимание уделяют качеству: автомобили проходят комплексную проверку на каждом производственном этапе. Кроме того, на территории российского завода Haval действует центр исследований и разработок, сотрудники которого помогают лучше адаптировать выпускаемые модели к суровым российским условиям.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие новые торговые марки Haval зарегистрировал в России. И рекомендуем ознакомиться с нашим эксклюзивным тест-драйвом кросс-купе Haval F7x второго поколения.