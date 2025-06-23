Лебедь, рак и щука: как чиновники «спасают» российский автопром

На ПМЭФ-22025 первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил журналистам о том, что Правительство РФ рассматривает разные варианты новых мер поддержки автопрома. Они должны будут стимулировать производителей к производству, а потребителей к потреблению автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» не рискует разбираться в лабиринтах начальственной мысли, а лишь констатирует ее несообразность.

Итак, г-н Мантуров, ранее служивший министром промышленности и торговли, заявил, что «разные варианты на сегодняшний день рассматриваются, которые, с одной стороны, могли бы поддержать автопроизводителей, а с другой — мотивировать потребителей не на депозитах где-нибудь держать (средства — ред.), а приобретать автомобиль. И уже где-то недели через две можно будет выбрать из предложенных мер наиболее востребованные».

ПРОДАЖИ НЕ ИДУТ, СКЛАДЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

Казалось бы, чему тут удивляться? Автопром России действительно пребывает не в лучшем состоянии, и очевидно, что сам он вряд ли себе поможет. Поэтому государство планирует активные действия для нормализации ситуации.

Вот и вице-президент АВТОВАЗА Сергей Громак также подтверждает, что представители его компании совместно с Минпромторгом обсуждают меры поддержки спроса, включая прямые субсидии автостроителям, которые трансформируются в скидки для покупателей.

Фото: globallookpress.com

Не секрет, что автомобили не продаются — на складах их скопилось великое множество. Как считает глава АВТОВАЗа Максим Соколов, проблема переизбытка запасов у дилеров и производителей сохранится примерно на уровне нынешнего объема нереализованных машин в количестве 500 000 единиц: «Запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени. Теперь уже можно уверенно сказать — как минимум до конца текущего, 2025 года».

— Мы увидим сильное падение в отношении к предыдущему 2024 году, как я уже говорил, по легковым автомобилям в пределах 1,1 млн, может быть, с учетом LCV — 1,2 млн автомобилей, плюс-минус в этих параметрах. Если ничего сверхъестественного не произойдет как со знаком плюс, так и со знаком минус, — пожаловался г-н Соколов ТАСС.

БОРЬБА С СОБОЙ

Говоря без затей и без экивоков — из-за чего упал спрос на автомобили? Из-за цен. Из-за чего взлетели цены? Из-за попустительства ФАС, не обращающей внимания на явный сговор автопроизводителей. Из-за введения утильсбора, пролоббированного АВТОВАЗом и поддержанного профильными министерствами. Из-за высокой ключевой ставки, с помощью которой Банк России безуспешно борется с инфляцией, а по факту повышает стоимость кредитов.

То есть, рост цен на легковушки целиком и спровоцирован сознательной политикой министерств и ведомств. А теперь те же самые министерства и ведомства заявляют, что будут активно бороться с последствиями своей собственной политики, не прекращая целенаправленно проводить ее в жизнь. Это как?

Фото: globallookpress.com

«Интригует сам против себя, чтобы захватить собственное свое место. Парень честный, старательный, жалко смотреть, как он мучается. Зайдем к нему завтра в лечебницу и установим, на кого он работает, в конце концов».

СНИЖАТЬ ИЛИ ПОВЫШАТЬ?

Еще раз напомню слова первого Дениса Мантурова, процитированные ТАСС: «Мотивировать потребителей не на депозитах где-нибудь держать (средства), а приобретать автомобиль». И послушаем Аслана Медалиева, управляющего отделением Нацбанка Калмыкии, разъясняющего действия ЦБ:

— Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за ключевой повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Людям становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, то есть инфляция замедляется...

Об этом же говорили и на заседании Совета директоров Банка России: «Высокие процентные ставки по депозитам побуждают людей сберегать деньги и откладывать крупные покупки». Именно таким образом, снижая потребительскую активность, регулятор беззаветно борется с инфляцией.

Господа, а может быть, вам там, наверху, сначала договориться между собой, а только потом переходить к каким-то действиям?