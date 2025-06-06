Заемный пузырь: почему россияне отказываются покупать новые машины в кредит

В мае 2025 года на приобретение новых автомобилей россияне взяли вдвое меньше кредитов, чем годом ранее. Вдвое! Лидером, что логично, стал дочерний банк LADA, согласовавший менее 10 000 сделок, но и эта цифра — крохи. Даже феноменальные, давно невиданные скидки автопроизводителей и дилеров, не толкают отечественного автолюбителя на приобретение нового авто. Когда ситуация изменится попытался предположить портал «АвтоВзгляд».

Обнуление, иначе и не назовешь, автомобильного сектора России руками Центробанка, конечно, крепко ударило по дилерскому сообществу, а скоро ударит и по заводскому: машины-то никто не покупает, сколько можно делать «в стол»? Однако на этом фоне начали всплывать весьма любопытные последствия.

Во-первых, посыпались дисконты, от которых голова идет кругом — доходит до семизначных чисел, а полумиллионной скидкой уже никого не удивишь. Во-вторых, пошли первые сообщения о снижении базовых цен, то есть не мотивация скидочным механизмом, а прямое снижение: гибридный внедорожник Rox, скажем, разом подешевел на 10-11 процентов. Тренд это или единичный случай — скоро узнаем. Но что-то подсказывает, что начало тенденции.

Фото: globallookpress.com

Важный вектор — снижение спроса на автокредиты у потенциального покупателя: высокая начальная цена авто и столь же высокая ставка по депозитам останавливают желающих и фактически аннулируют вероятность импульсивной покупки. Зайти и красиво, по-гусарски, приобрести новую машину в кредит уже не выйдет: банкиры заем с высокой долей вероятности просто не одобрят. Хочешь машину — накопи: вот новый слоган банковской системы.

Таким нехитрым, но жестоким методом медленно, но верно сдувается не один — кредитный — пузырь, как принято думать в широких слоях, а похоже — сразу два. Второй — ценообразование. Ведь портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал, что текущая стоимость новых ТС — неадекватная, несоизмеримая самому автомобилю и доходу среднестатистического автомобилиста. Не рыночная, если хотите. На фоне санкционного кризиса 2022-го года цены на машины очень быстро взлетели, а спускаться обратно — не захотели.

Однако дефицита-то уже нет, поставки стабилизировались, замещение произошло, но кто же в трезвом уме и твердой памяти откажется от дохода, который еще и был некогда подкреплен стабильным спросом? Но от спроса того кошмарного года (да и 2023-го, и 2024-го тоже) остались «рожки да ножки»: кто хотел — уже купил. Дальше что?

А дальше — борьба за каждого клиента и даже с самим клиентом: его ведь еще надо убедить, что новенький, условно, Exeed ему остро необходим. Настолько остро, что за него можно переплатить две-три цены банку. А ведь покупали их, получается, исключительно с привлечением заемных средств: в лизинг или в кредит.

Фото: globallookpress.com

Потому что за наличные куда актуальнее и привлекательнее брать параллельный импорт, как более надежный и наделенный высокой остаточной стоимостью продукт. Который понятно и как обслужить, и ясно, почем потом продать. Ведь он — именно продукт, а не заменитель.

Автомобили и недвижимость (приобретения, случающиеся редко и надолго) за последние три года подорожали в два раза. Частично — инфляция виновата, тут не поспоришь, но есть в этом росте цен и спекулятивная составляющая. Судя по сегодняшним скидкам — немалая. Вот с ней и ведется сейчас «драчка», как говорит Александр Григорьевич Лукашенко. Причем — на государственном уровне.

И «отскочить», как бывало не раз, у дельцов не выйдет — ведь у каждого покупателя есть, как минимум, две альтернативы: вклад под 20% годовых и самостоятельный привоз авто из Кореи/Японии/Грузии, нужное подчеркнуть. И обе альтернативы «на сейчас» выглядят в разы привлекательнее. Посмотрим, чем дело кончится: кому-то одному придется сдаться. А как мы все знаем, раздающий никогда не проигрывает — таковы правила игры.