Nissan закрывает завод в Мексике на фоне экономического кризиса

В Nissan приняли решение о закрытии завода Civac в Хьютепеке (мексиканский штат Морелос) в рамках реализации стратегии Re: Nissan, направленной на сокращение расходов и адаптацию к современным условиям рынка. Производственные задачи будут перераспределены между другими предприятиями марки в стране.

Как сообщает портал Automotive News, на протяжении десятилетий завод Civac играл важную роль в глобальной производственной сети Nissan, выпуская сотни тысяч автомобилей ежегодно. Но рост экспортных пошлин в США, снижение спроса на машины бренда и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских автостроителей вынудила японцев закрыть площадку.

Если в 2016 году предприятие произвело 294 тысячи автомобилей, то в 2025-м этот показатель составит всего 57 тысяч. Полное прекращение работы на заводе Civac должно произойти в марте 2027-го.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Nissan также анонсировал закрытие площадки в японской Оппаме, запланированное на конец 2027-го. В ближайшие годы компания сосредоточится на модернизации оставшихся производственных предприятий, чтобы укрепить свои позиции на рынке.