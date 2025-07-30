Умные проблемы умных машин: почему ЦРУ запрещает сотрудникам ездить на Tesla

Современные автомобили, гибридные или полностью электрические, набитые доверху блоками управления и практически потерявшие необходимость в водителе, привлекают инноваторов и ценителей технологий. Вот оно — будущее! Однако «гаджеты на колесах» внезапно оказались на пороге очень серьезной проблемы: у них на одного врага больше. Одного, но зато какого! Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Прокатившись на стареньких «Жигулях» или последнем, оттого вдвойне обидном, «детище» АЗЛК, начинаешь понимать «культиваторов» идеи об автомобильной эволюции: ездить в современном ежедневном режиме на «классике» — то еще «удовольствие». Называя вещи своими именами — тяжкий труд, пожирающий силы и нервы круче пробок и чиновников.

Может, правы те, кто говорит о завершении эры ДВС и начале перехода на новое поколение транспортных средств? Технологичных, предельно автоматизированных, привязанных к Интернету и освобождающих для своего владельца жизненное пространство? Звучит, вообще-то, впечатляюще: сел в машину, желательно сразу на заднее сиденье, доспал, допил кофе, «посерфил» социальные сети, почитал почту — уже на работе. Главное — никому случайно «четыре цифры» не сказать.

Технологический мир, такой привлекательный и комфортный, имеет обратную сторону: информация, профили и доступы мгновенно становятся целью для мошенников, которые норовят «угнать» уже не автомобиль, а личную цифровую подпись. Ту самую, что открывает путь к самому нежному «органу» любого человека — к кошельку.

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Про ценность «госуслуг», клиент-банков и прочих приложений, что мы сегодня используем каждый день, сказано уже немало, но как-то прошла стороной автомобильная составляющая этой новой напасти. Вернее, стороной она прошла для нас, россиян, а вот в «Хрустальном граде на холме», в вездесущих США — в самом разгаре.

В частности, «серфятся» в Сети слухи, что сотрудникам самых популярных американских ведомств — ЦРУ и ФБР — толсто и в письменной форме намекнули: никаких «Тесл» на работе! Ибо внезапно оказалось, что автомобиль, во-первых, собирает великое множество информации, в том числе с миллиона своих камер, а во-вторых, хранит все данные на не самых защищенных серверах. Скандалище с публикацией «личной жизни» обладателей Tesla, заснятой без всяких разрешений от владельца, а после представленной на всеобщее обозрение — тому яркий пример.

То есть в ПТС вы собственник, а на деле — никаких обязательств, машина ведет себя по своему усмотрению. Сюда же следует отнести и новинку от Ford, которые хотят оснастить новое поколение своих автомобилей функцией, вынуждающей владельца «внимательнее» относиться к кредитным платежам: одна просрочка — машина вежливо подскажет, вторая — отключит часть опций, третья — сама уедет в дилерский центр. Минуточку, авто может ездить без воли хозяина на то? Майкл Бэй и «Трансформеры»? Нет, реальность!

Звучит жутковато и уже начинает появляться даже в наших заповедных болотах: у владельцев LiXiang (Li Auto) стали воровать мастер-аккаунты, без которых автомобиль превращается в кирпич. Вернут за выкуп, конечно. Слушаешь подобные новости и как-то иначе смотришь на старенький, но полностью аналоговый «Жигуль», не так ли? Пусть нет кондиционера и всей электроники — два реле, зато управлять им могу только я. Да и просто завести — тоже!