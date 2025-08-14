Пустили по миру: Трамп разорит Toyota и весь японский автопром

Дональд Трамп вернулся в мир политики, но в душе так и остался коммерсантом: его приоритет — деньги, а ключевой вопрос — прибыль. Друзей в бизнесе, как известно, не бывает, поэтому американский президент не стесняется бить «по больному» даже самых близких партнеров. Например, японцев. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ставки имени Дональда Трампа, которые для красного словца названы тарифами, а на самом деле являются самой настоящей данью, дотянулись и до нежных и незащищенных, как оказалось, точек японской экономики — до автопрома. Компания Toyota — один из столпов Японии, основа основ Страны восходящего солнца — терпит серьезнейшие убытки, чего с грандами вообще-то давно не случалось.

Авторитетный ресурс Nikkei Asia отмечает, что Toyota в апреле-июле 2025-го зафиксировала падение чистой прибыли на 36,9%, а текущий финансовый год, который, напомним, начался по японской традиции как раз в апреле, может закончится итоговым падением показателя на 44,2%. Самураи сами честно говорят, что переосмысли последствия американских санкций и увеличили прогноз по итоговому убытку, внимание, в 7 раз!

Однако страдает не одна «Тойота». Mazda закрывает первый квартал с убытком в 313 млн долларов, а Honda теряет 201 млн «зеленых». Какой уж тут Nissan и его спасение — самим быть бы живу! Но самый, конечно, страшный результат у Toyota: автоконцерн рискует недополучить 9,5 млрд «баксов».

Фото: globallookpress.com

Теперь понятно, почему японское правительство во главе с Сигэру Исиба согласовало феноменальный «взнос» в американский производственный сектор в размере 550 миллиардов долларов? «Рыжий берсерк» смилостивился, снизив тарифы на японский импорт до 15%, но что-то подсказывает: это еще не конец. Трамп может и передумать.

Процессы, что прямо сейчас происходят в, казалось бы, самых успешных автомобильных компаниях мира, превращают процветающий и давно выстроенный бизнес в настоящее ковровое болото: куда не ступи — везде утонешь. Качели, устроенный лично Трампом все еще не восстановившемся после пандемии автомобилестроителям, приведут к громким падениям гигантов отрасли.

Поверьте, Nissan будет не единственной потерей. Более того, китайцы, почуяв, что некогда непобедимый зверь ранен, начали свою загонную охоту на подранка, буквально сметая с пути конкурентов: денег, людей и конвейеров им хватит, чтобы взять мировой авторынок измором. Кстати, терпения тоже — они привыкли встречать трупы врагов, сидя на берегу реки.

Оказавшись между молотом и наковальней, японские автомобильные бренды должны консолидироваться и найти гавань, в которой можно будет свою потрепанную армаду слегка подлечить. Восстановиться. А может уже нашли? Об этом, как и весь подлунный мир, мы узнаем совсем скоро, 15 августа. Вечером.