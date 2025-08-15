Реинкарнация «Оки»: станут ли микролитражки спасением отечественного авторынка

В России в обозримом будущем, уверены некоторые специалисты автоотрасли, может быть налажено производство автомобилей с малым объемом двигателя. Прогноз интересный, поскольку машины с классическими параметрами с каждым днем становятся все менее доступными. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», стоит ли в самом деле рассчитывать на появление в стране доступного отечественного «смарта» в обозримом будущем.

Появление такого вектора развития в российском автопроме в ближайшие годы предсказал на днях в эфире одного из федеральных телеканалов член «Ассоциации автомобильных инженеров» Андрей Келлер. Он, в частности, уточнил, что ожидает серийного выпуска машин с малым объемом двигателя. Но найдут ли подобные транспортные средства массового покупателя?

— В нашей стране, — замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр, —действительно есть целая армия автовладельцев, которые ездят на авто, объем силовых агрегатов которых меньше 1,5 л. Существует и категория граждан, использующая совсем уж микролитражные моторы. При этом идея организации в обозримой перспективе масштабного производство в нашей стране ТС, которые бы смогли бы стать неким полноценным «отечественным smart», кажется мне не очень актуальной...

Дело в том, что для этого потребуется создавать с нуля абсолютно новую модель, а решение такой задачи, по оценкам г-на Хайцеэра, обойдется примерно в полтора-два миллиарда долларов. Довольно существенная сумма, и непонятно, откуда возьмутся эти инвестиции, учитывая, что не совсем ясен смысл такого проекта. На дорогах России преобладают полноценные малолитражные автомобили, причем в основном отечественного производства или локализованные. И их доля будет только расти.

Если же создавать массовую российскую микролитражку с объемом двигателя до или чуть выше одного литра, весом до тонны при суперкомпактных размерах, то инвесторам необходимо гарантировать, что она будет привлекательной как минимум по цене, замечает наш эксперт. При этом, напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд», в России уже есть опыт создания своего рода аналога «отечественного смарта», но весьма неоднозначный.

Фото: globallookpress.com

Это — легендарная «Ока», относящаяся к легковым авто I группы особо малого класса, производство которой было налажено еще в советские годы и полностью прекратилось в 2008 году. Но ведь она не зря в свое время стала объектом едкой иронии. Когда машина встала на конвейер в конце 1980-ых, то оказалась все же не настолько доступной по цене, как этого многие ожидали.

При этом она довольно быстро ржавела, а расход топлива, несмотря на сверхмалые габариты (3,2х4,2х1,4 м), вес (от 875 до 975 кг) и смешной движок (объем от 0,65 до 1 л мощностью от 29,3 до 53 л.с. в зависимости от модификации) был довольно ощутимый, доходя в некоторых версиях до 6,2 л/100 км в смешанном цикле. И в конечном итоге спрос на «малютку» оказался не столь большим, как рассчитывали: за 20 лет со стапелей различных отечественных автозаводов сошло всего 700 000 машинок.

Иными словами, действительно нет смысла рассчитывать, что многие автолюбители пересядут на некий отечественный «смарт», если он будет представлять собой некую реинкарнацию «Оки». Сегодняшний потребитель едва ли готов ютиться в тесном салоне миниатюрного авто, которое даже чисто теоретически будет стоить лишь немного дешевле (а то и дороже, учитывая инвестиции) самой популярной модели АВТОВАЗа. А ведь LADA Granta априори просторнее и потребляет практически столько же бензина. То есть совершенно непонятно, какой смысл выделять миллиарды рублей на подобный проект с весьма туманными перспективами.