Тернии без звезд: LADA Vesta разменяла второй десяток лет

25 сентября 2015 года началось серийное производство нового семейства легковых автомобилей Волжского автозавода — LADA Vesta. Кто бы что не говорил, а машина вышла достойной: на старте продаж она соответствовала требованиям и российских водителей, и российских дорог, а также, что особенно важно, была современной. Настолько, что ей даже прочили успешную зарубежную «карьеру». Однако, увы, судьба «Весты» сложилось судьба совсем иначе. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Многообещающая», «новый флагман» и прочие эпитеты — такими заголовками пестрила вся без исключения отечественная пресса в сентябре 2015-го, когда АВТОВАЗ начал мощную и всеобъемлющую кампанию по подготовке к запуску долгожданной новинки рынка. За десять дней начался отсчет времени, модная в те годы трансляция — все, короче говоря, как положено: французы из Renault, правящие заводом в те годы, учили отечественных автостроителей грамотно преподносить свои продукты.

Современно, технологично, эволюционно — как и сама машина! Еще бы, ведь нас ожидала не просто премьера, а модель, способная вывести родной отечественный автопром на без малого международный уровень: по всем характеристикам — как визуальным, так и техническим — Vesta затыкала за пояс всю линейку «Логана» и запросто могла стать новым «суперфудом» Renault во многих странах. Но что-то пошло не так.

«Соль просыпали» еще в самом начале: сервер, на котором должна была вестись трансляция, не выдержал сгенерированного наплыва зрителей и лег, оставив всех страждущих с ошибкой «404». Когда тольяттинские умельцы сумели ситуацию выправить — выяснилось: шоу, а вместе с ним и премьера, перенесены на час. Впрочем, и через час никто и ничего не показал: «веб-страница» недоступна. Черная метка? Тогда казалось, что все же случайность, пусть и не очень приятная, однако на судьбу самой «Весты» никак не влияющая. Умейте замечать и читать знамения, что называется.

Фото globallookpress.com

LADA Vesta, конечно, в тот день с конвейера сошла и уже через пару месяцев появилась в автосалонах: одновременно в 60 ДЦ, собравших несметное количество страждущих. Все полученные машины — 780 штук — были реализованы за один день, а сверху собрано более двух тысяч предзаказов.

Хотя и по тем временам «Веста» дешевой не была: 514 000 рублей за машину на «механике» и 1,6-литровом 106 сильном мотором. Топовая версия стоила от 609 000 руб.

Вполне сравнимо и с Hyundai Solaris (от 505 000), и Kia Rio (от 499 000), и Skoda Rapid (от 509 000). RenaultLogan же стоил от 419 000 «деревянных». Почему же «Лада» дороже? В своем интервью Бу Андерсон, тогда директор АВТОВАЗ, честно сказал: Vesta попросту лучше, да настолько, что, повторим, планировалось активно ее раскручивать и продавать в других странах. Триумф «Жигулей»!

Будем откровенны: не все произнесенные тогда эпитеты были преувеличением. Для своего времени и для нас, российских автолюбителей, «Веста» и правда стала весьма актуальным транспортным средством. Прекрасная, по вазовской традиции, подвеска; красивый, особенно у «вагона» SW, дизайн; комфортные кресла, достаточное оснащение и доступная же цена.

В разделе «надежность» тоже никаких особых «красных линий» не нарушили — вполне крепкая вышла машина. Что же изменилось за десять лет? Почему сегодня LADA Vesta свои позиции сдает день за днем, хотя ее прямые конкуренты рынок фактически покинули, а завод перешел на четырехдневную рабочую неделю? На то есть три причины.

Фото globallookpress.com

Первая, конечно, цена: в 2015-м «Веста» стоила от 514 000, а сегодня — от 1 575 000 рублей. В три раза подорожала! Лучше стала? Нет, скорее — наоборот: японские и европейские технологии сменили на безвестный «китай». Что там у старика Форда? Машины со временем становятся доступнее? Нет, это не про нас. То было давно и неправда, а у нас — сейчас и как есть.

Второй важный аргумент снижения спроса — качество. Судя по форумам вазовских адептов, проблемы с новой машиной из Тольятти начинаются уже к 30-40 тысячам километров, запчасти — посредственного качества, хуже — только отношение к клиентам в дилерских центрах. «Лада» в тандеме с китайскими марками смогли совершить невероятное: они полностью дискредитировали сам термин «новый автомобиль».

Теперь подержанную «японку» или «кореянку» купить логичнее — машины эти и надежнее, и вложений в них потребуется меньше, да и прослужат они заметно дольше. «Зато новая» — сегодня уже не аргумент. Третий кирпич в эту стену — выход из уютного мира, в котором главный отечественный автозавод пребывал все годы новой России: тольяттинские машины были самыми дешевыми на рынке.

Хочешь дешево — купи «жигу», так говорили и продавали российские машины. Именно с «Вестой» был обозначен выход из этой парадигмы: теперь «Лада» — уже не дешево. Читай, полный вариант конкуренции, в котором отечественному автогиганту оказалось крайне дискомфортно: в дело пошел лоббизм, обернувшийся грабительским утильсбором, который, в конце концов, и положил весь отечественный авторынок на лопатки.

В итоге — чудовищный сток, пустые автосалоны и четырехдневная рабочая неделя, запросто готовая стать трехдневной. Как вишенка на торте — «супервеста» по имени Aura, которая не выстрелила от слова «совсем», разойдясь смешным тиражом в 800 машин за 8 месяцев этого года. Теперь вся надежда на «Искру», чья премьера тоже, кстати, вызвала вопросы. Вопросы о существовании автомобиля вообще.